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В Самаре стартовала продажа хвойных деревьев

16 декабря 2022 11:55
162
в Самаре стартовала продажа хвойных деревьев

В пятницу, 16 декабря, в Самаре открылись муниципальные специализированные ярмарки по продаже хвойных деревьев. Официальные торговые точки оформлены в одном стиле, огорожены, над входом можно видеть яркую вывеску, а у продавца имеется «пушка» для упаковки. Наличие деревянного забора по периметру торговой точки - признак того, что это официальная «елочная ярмарка».

В этом году будут работать 152 точки продажи зеленых красавиц. У продавца елочного базара должен быть весь пакет документов: договор на осуществление торговли; свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; копия товарной накладной, подтверждающая приобретение хвойного дерева в лесхозе. 

Отметим, в Самаре пресекается нелегальная торговля главными новогодними деревьями: каждый день администрации внутригородских районов проводят рейды, на нарушителей составляются протоколы за несанкционированную торговлю. Елочные базары» будут работать с 16 по 31 декабря с 08:00 до 22:00, а 31 декабря – с 08:00 до 12:00. После закрытия предприниматели обязаны демонтировать торговую точку, очистить место и вывезти остатки нераспроданных деревьев. С адресной программой по продаже хвойных деревьев можно ознакомиться здесь.

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