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В Самаре стартовала бесплатная акция Росстандарта "Чистая вода", которую проводит испытательная лаборатория ФБУ "Самарский ЦСМ".

Прием воды на анализ будет осуществляться с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Напомним главные правила для отбора воды на анализ. Для того, чтобы проверить воду из природного источника, необходимо налить в чистую емкость (желательно стекло) не менее 1 литра воды и принести его в лабораторию.

В рамках акции будет проведена проверка воды из природных источников по двум показателям жесткости и pН которые являются "сигнальными", если они сильно отклоняются от нормы, то вода может быть непригодной для питья и требовать более детального анализа.

Испытательная лаборатория ФБУ «Самарский ЦСМ» аккредитована на проведение исследований воды, включая водопроводную и из природных источников, а также дистиллированную и пр. Лаборатория расположена по адресу г. Самара, ул. Воронежская 202 (схема прохода в прикрепленном файле)