В Самаре стартовал прием заявок на участие в творческом конкурсе по изготовлению Маслён

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20 февраля дан старт приему заявок на участие в творческом конкурсе-выставке «Самарская Маслена – гостья дорогая». Конкурс проходит во второй раз. В прошлом году в нем приняли участие более 200 человек. Творческое состязание подарило множество ярких эмоций мастерам и горожанам. Около 150 маслен было выставлено на площади Куйбышева.

Для того чтобы принять участие в конкурсе необходимо изготовить ростовую куклу Маслены — главного символа Масленицы. Высота фигуры должна быть не менее 50 сантиметров. Кукла может быть выполнена в разных техниках, разрешается использовать любые материалы. Важно, чтобы конструкция была устойчивой - лучшие арт-объекты в конце масленичной недели украсят площадь Куйбышева.

Также Маслена должна соответствовать одной из номинаций конкурса: «Оригинальное и самобытное авторское решение», «Соблюдение народных традиций обрядовой куклы», «Обрядовая кукла: современный взгляд» и «Эко-кукла» сообщает горадминистрация.

«Этот конкурс побуждает людей к творчеству, дает возможность вспомнить о наших традициях, культуре. Человек, участвуя в конкурсе, сначала изучает историю, потом приступает к созданию куклы, - отметила профессор кафедры декоративно-прикладного творчества Самарского государственного института культуры кандидат искусствоведения, председатель жюри конкурса-выставки «Самарская Маслена – гостья дорогая» Елена Столярова. - Критерии оценки будут варьироваться в зависимости от номинации. К каждой кукле свои требования. Традиционная обрядовая кукла, символизирующая уходящую зиму, не имеет лица, наряжена в простую женскую одежду, сделана из природных материалов. Такое чучело наши предки сжигали или топили в проруби. А вот создание современной куклы предполагает новый взгляд, отход от языческого образа. Оригинальная авторская Маслена может быть какой угодно, - это зависит от задумки мастера. Эко-куклу делают из экологически чистых, природных материалов: соломы, дерева, хлопка».

Участники и победители прошлого года уже готовят новые Маслены, чтобы принять участие в конкурсе. Так, центр детского и юношеского творчества «Мечта» уже начали шить костюм для новой куклы. Если прежняя кукла была выполнена в классическом стиле, то в этом году участницы создадут современную.

«Девочки любят играть в куклы. И вот появилась возможность сделать одну из них своими руками. Вместе с воспитанницами мы изучили, как выглядят такие куклы, уловили традиции. Процесс создания Маслены довольно трудоемкий, на пошив одной куклы уходит несколько занятий», - рассказала педагог дополнительного образования центра «Мечта» Анастасия Гинтова.

Заявки на участие в конкурсе «Самарская Маслена - гостья дорогая!» принимаются до 7 марта по электронной почте: samara.maslena@gmail.com. К письму необходимо приложить три фотографии своей работы, а также заполнить заявку (размещена в приложении). Авторов маслен отметят памятными дипломами, а победителей - призами. Лучшие куклы украсят площадь Куйбышева. Принять участие в конкурсе могут как творческие коллективы, так и отдельные мастера.