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В Самаре стартовал межрегиональный форум местного самоуправления «НАМЕСТАХ.РФ»

14 июля 2023 10:24
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В Самаре стартовал межрегиональный форум местного самоуправления «НАМЕСТАХ.РФ»

Общественники из Поволжья и Урала обсудят в Самаре развитие местного самоуправления.

В пятницу, 14 июля, в Самаре стартовал первый в этом году межрегиональный форум местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов #НАМЕСТАХ.РФ. Форум организован Общенациональной ассоциацией территориального общественного самоуправления (ОАТОС) и Общероссийским Конгрессом муниципальных образований при поддержке Правительства Самарской области и Полномочного представительства Президента Российской Федерации в ПФО. Он объединил общественных деятелей, местные сообщества, руководителей муниципальных образований и муниципальных ассоциаций.

К участникам форума на пленарном заседании сегодня обратится губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Ранее он неоднократно подчеркивал, что местное самоуправление – это важный и самый близкий к людям уровень публичной власти. «Именно вам приходится решать самые насущные задачи, которые обозначают граждане нашей страны по каждому конкретному населенному пункту. Помогать людям, исполняя важнейшие государственные задачи – это очень ответственная, сложная и нужная работа. Реализовать все задуманное по-настоящему эффективно можно только вместе, скоординированными действиями всех уровней власти, вместе с людьми», - отмечал Глава региона.

«НАМЕСТАХ.РФ» – это постоянный проект Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления. Цель форума – обменяться лучшими практиками работы на местах, организации инициативных групп, сформировать площадку постоянной обратной связи между муниципальными активами и публичной властью. 

Ежегодно форум объединяет два федеральных округа, а участие в нем по видеоконференцсвязи принимают коллеги со всей страны. На этот раз в очном и онлайн форматах участие в мероприятии примут порядка трёхсот представителей из субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов. Форум будет разделён на два блока – работу секций (с 11:00 до 12:30) и пленарное заседание (с 13:00 до 15:00 часов).

Модератором пленарного заседания станет председатель Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО) и ОАТОС, депутат Государственной Думы ФС РФ, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Виктор Кидяев.

 

По итогам форума будут отмечены авторы лучших практик общественного и местного самоуправления.

 

Прямую трансляцию работы секций и пленарного заседания Форума местного и общественного самоуправления Приволжского и Уральского федеральных округов «#НАМЕСТАХ.РФ» можно будет посмотреть онлайн на следующих ресурсах:

 

– на площадке Медиахолдинга «СОВА» в группе ВКонтакте:

• https://vk.com/sovanews63 (https://vk.com/video-65854460_456256845) (секция №1. «Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов», 11:00–12:30)

• https://vk.com/sovanews63 (https://vk.com/video-65854460_456256846) (Пленарное заседание, 13:00–15:00)

 

– в группе ВКонтакте «Самарская область»:

https://vk.com/samaroblast (секция №1. «Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов», 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00)

 

– в группе ВКонтакте Департамента информтехнологий Самарской области:

https://vk.com/video-168223255_456239105 (секция №2. Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления, 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00)

 

– в группе ВКонтакте Администрации г.о. Самара:

https://vk.com/samaraadm (секция №1. «Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов», 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00)

 

– на площадках «Самарская газета» в социальных сетях газеты (секция №2. Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления, 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00):

• https://vk.com/sgpress 

• https://t.me/sgpress 

 

– на площадках «Самара-ГИС» в социальных сетях телеканала (секция №1. «Развитие механизмов вовлечения граждан в решение социально-экономических вопросов муниципалитетов», 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00):

• https://vk.com/samaragis 

• https://t.me/samaragisnews

 

– на площадках «ЛАДА-МЕДИА» в социальных сетях телеканала (секция №2. Актуальные вопросы в работе органов местного самоуправления, 11:00–12:30. Пленарное заседание, 13:00–15:00):

• https://vk.com/tvtogliatti24

• https://t.me/tvtogliatti24

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