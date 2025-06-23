В Самаре сотрудники транспортной полиция приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»

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Памятное мероприятие прошло на набережной реки Волги, где расположен памятник Соловецким юнгам.

22 июня – одна из трагических дат для народа России. 84 года назад, в 1941 году началась Великая Отечественная война. Рано утром враг начал бомбить западные территории советского государства. На защиту нашей страны от нацизма встали не только мужчины, но и женщины, и даже дети.

22 июня, в День памяти и скорби, в Самаре сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти». Памятное мероприятие прошло на набережной реки Волги, где расположен памятник Соловецким юнгам. Надпись на нем гласит: «Здесь от речного вокзала в 1942 – 1944 гг. более 700 мальчишек добровольцами уходили в школу юнг ВМФ. Многие из них погибли в боях за нашу Родину».

Участие в данной акции дает возможность почтить память героев, погибших на полях сражений, умерших от голода, замученных в концлагерях. Долг каждого из нас хранить память о великом подвиге советского народа, который освободил мир от фашизма. Организаторами выступили «Самарский дом молодежи».

В мероприятии приняли участие глава городского округа Самара, заместитель председателя Думы городского округа Самара, заместитель начальника отдела по работе с личным составом Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте сотрудники отдельной роты ППСП управления, сотрудники Самарского линейного отдела полиции, председатель совета ветеранов ОВД на транспорте, представители Общественного совета при управлении, СРОО «Ветераны Морской Пехоты и Спецназа ВМФ», военно-патриотического клуба "Патриот" ПГК, УФНС России по Самарской области, студенты образовательных учреждений и жители города.

Участники акции зажгли свечи, почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к памятнику Соловецким юнгам.