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В Самаре сотрудники полиции и общественники приняли участие в фестивале журналистики «Пресса-2025»

9 июня 2025 15:12
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Сотрудники полиции отметили, что участие в фестивале является возможностью приобщить молодежь к изучению и сохранению исторического наследия, а также воспитать у подрастающего поколения чувство патриотизма.

В субботу, на территории Струковского сада вот уже в 30 раз прошел фестиваль «Пресса-2025», организованный Союзом журналистов Самарской области и Администрацией городского округа Самара.

Участие в фестивале, посвященному году Защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, приняли ведущие информационные агентства, телеканалы, печатные и Интернет-издания, радиостанции, студенческие и молодежные СМИ региона.

На объединенной площадке областного главка и Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области полицейские рассказывали гостям о специфике работы правоохранительных органов, а музыканты оркестра Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области помогли создать праздничное настроение детям и взрослым.

Гости фестиваля с удовольствием знакомились с военно-патриотической экспозицией, представленной клубом «Патриоты» и соревновались в стрельбе в электронном тире клуба «Гранит»

Сотрудники полиции отметили, что участие в фестивале является возможностью приобщить молодежь к изучению и сохранению исторического наследия, а также воспитать у подрастающего поколения чувство патриотизма.

Особое внимание гостей привлекли автомобили и мотоциклы Госавтоинспекции.

Ребята и их родители с удовольствием фотографировались со служебной техникой, а самые маленькие посетители площадки смогли посидеть за рулем патрульной машины и почувствовать себя настоящими сотрудниками Госавтоинспекции.

Пока госавтоинспекторы проводили для юных гостей мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, сотрудники отделения Центра кинологической службы устроили показательные выступления со своими четвероногими напарниками, которых ребята встретили бурными аплодисментами.

Гостей мероприятия особенно впечатлили кавалеристы патрульно-постовой службы полиции, ребята и взрослые с удовольствием делали памятные фото и наблюдали за навыками верховой езды доблестных стражей правопорядка.

А в это время эксперты-криминалисты рассказывали детям и их родителям об искусстве дактилоскопии и тайнах раскрытия преступлений, демонстрируя всем желающим содержимое передвижной криминалистической лаборатории.

Кроме того, Общественный совета областного главка полиции организовал для юных гостей мероприятия сладкий сюрприз – сахарную вату. А для взрослых – настоящую солдатскую кашу.

Завершая фестиваль, председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова поблагодарила всех присутствующих за прекрасную организацию мероприятия и провела торжественную церемонию награждения.

Одними из победителей заслуженно стали сотрудники пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области и газета «Право».

Фестиваль прошел в праздничной атмосфере, жители и гости областной столицы получили множество ярких впечатлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Мероприятия Самара

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