В Самаре состоялся парад судов в честь открытия навигации

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В канун великого праздника 80-летия Победы в Самаре состоялся речной парад судов в честь открытия пассажирской навигации в регионе. Действие происходило в акватории Волги в пределах Некрасовского спуска Самарской набережной. За происходящим наблюдали жители региона, гости Самарской области и все желающие.

«Мы сегодня возвращаем традицию проведения речных парадов в Самаре в честь начала навигации, которые проходили здесь исторически. Надеюсь, что в будущем это событие станет ежегодным, и будет проводиться в нашем городе каждую весну. Среди судов, которые приняли участие в параде – новые теплоходы «МПКС», а также уже полюбившиеся всем самарцам скоростные суда «Валдай-45Р». Отмечу, что пассажирские речные перевозки в Самаре будет развиваться и дальше, а ежегодный парад судов будет тому подтверждением», – прокомментировал Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

В речном параде были задействованы скоростные суда «Валдай-45Р», теплоход «МПКС», «Речной-46», «Александр-2». В этот день суда с флагами Победы торжественно прошли вдоль берега Самарской набережной в знак развития речного флота.

- Нам всем посчастливилось жить на берегу великой русской реки. Волга – это не только река-красавица, по которой ходят пассажирские суда, это еще и река-труженица, артерия, по которой перевозят грузы. В этой связи очень приятно, что мы продолжаем традицию открытия пассажирской навигации водным парадом, который показывает весь спектр возможностей пассажирского водного транспорта, а также его красоту, – отметил председатель Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий Алексей Пальгов.

Помимо водной части торжества, праздник состоялся и на самой набережной: для жителей и гостей региона прозвучали любимые песни в исполнении музыкантов самарской кавер-группы и выступили творческие танцевальные коллективы.

В мероприятии, возрождающем традицию водных парадов в регионе, приняли участие почётные гости, представители судоходных компаний и учащиеся профильных образовательных учреждений, которые возложили цветы к памятнику речникам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, сообщает пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий, сообщает пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.

Фото компании «Волга-Трэвэл»