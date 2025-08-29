В Самаре состоялось Всероссийское семинар-совещание руководителей подразделений собственной безопасности ФСИН России

191

В зале собраний Правительства Самарской области состоялось торжественное открытие Всероссийского семинара-совещания с руководителями подразделений собственной безопасности ФСИН России с участием представителей взаимодействующих силовых структур и органов власти.

Мероприятие прошло под председательством начальника Главного управления собственной безопасности ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Щугорева.

В своем выступлении начальник ГУСБ ФСИН России подвел итоги деятельности подразделений собственной безопасности территориальных органов, рассказал о выработке мер по совершенствованию работы по линии противодействия коррупции, о государственной защите работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, обеспечении собственной и экономической безопасности объектов УИС, отметил особенности межведомственного взаимодействия и обозначил задачи на предстоящий период.

От лица Губернатора Самарской области собравшихся приветствовал заместитель председателя Правительства региона Никита Зубко.

Также в торжественном открытии семинара-совещания участвовали главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов, представители Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, прокуратуры, Минобороны, МВД, МЧС России.

В ходе совещания отмечена значимая роль подразделений собственной безопасности ФСИН России в обеспечении качественной работы уголовно-исполнительной системы, противодействии коррупционным и иным преступлениям, а также безопасности сотрудников УИС.

В рамках заседания правами директора ФСИН России награждены сотрудники УИС, представители взаимодействующих силовых структур и органов власти, внесшие большой вклад в укрепление и совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы.

Почетные гости и участники семинара-совещания смогли также осмотреть выставку специальных автомобилей от российских производителей, представленных на площади Славы. Автотехника используется, в том числе для перевозки и сопровождения охраняемых лиц в рамках осуществления государственной защиты.

Работа семинара-совещания продолжилась на базе Самарского юридического института ФСИН России. Итоги и управленческие решения, озвученные в ходе мероприятия, будут применены в практической деятельности территориальных органов УИС.

Также участникам продемонстрировали совместные действия подразделений обеспечения государственной защиты и отдела специального назначения УФСИН России по Самарской области по отражению нападения на охраняемое лицо, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО