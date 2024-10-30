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В Самаре состоялось торжественное собрание, посвященное 72-ой годовщине со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии

30 октября 2024 11:25
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В Самаре состоялось торжественное собрание, посвященное 72-ой годовщине со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии

В мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков, а также действующие сотрудники вневедомственной охраны и ветераны службы.
 
Приветствуя личный состав, начальник регионального управления Евгений Панков отметил, что сотрудники вневедомственной охраны ежедневно вносят значительный вклад в обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории региона.
 
 «На протяжении многих лет в самарских подразделениях вневедомственной охраны формировались лучшие традиции, накапливалась богатая и яркая история, совершенствовался профессионализм сотрудников, а мужество и героизм, проявленные в экстремальных условиях, неоднократно способствовали спасению жизней наших граждан, - подчеркнул  полковник полиции Евгений Панков. Поздравляю личный состав, молодых сотрудников и дорогих ветеранов службы с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, благодарю за понимание того, что от вашего профессионализма и ответственности зависят спокойствие и благополучие наших граждан».
 
С поздравительной речью выступил ветеран службы, полковник милиции в отставке Олег Литинский. Он поблагодарил коллег за уважительное отношение к ветеранам и пожелал сотрудникам подразделений успехов в службе на благо Отечества.
 
В честь профессионального праздника отличившимся сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии были вручены ведомственные награды, ценные подарки и благодарности, а молодые сотрудники получили первые офицерские погоны.

Теги: Росгвардия

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