В Самаре состоялось торжественное собрание, посвященное 72-ой годовщине со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии

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В мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков, а также действующие сотрудники вневедомственной охраны и ветераны службы.



Приветствуя личный состав, начальник регионального управления Евгений Панков отметил, что сотрудники вневедомственной охраны ежедневно вносят значительный вклад в обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на территории региона.



«На протяжении многих лет в самарских подразделениях вневедомственной охраны формировались лучшие традиции, накапливалась богатая и яркая история, совершенствовался профессионализм сотрудников, а мужество и героизм, проявленные в экстремальных условиях, неоднократно способствовали спасению жизней наших граждан, - подчеркнул полковник полиции Евгений Панков. Поздравляю личный состав, молодых сотрудников и дорогих ветеранов службы с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, твердости духа, благодарю за понимание того, что от вашего профессионализма и ответственности зависят спокойствие и благополучие наших граждан».



С поздравительной речью выступил ветеран службы, полковник милиции в отставке Олег Литинский. Он поблагодарил коллег за уважительное отношение к ветеранам и пожелал сотрудникам подразделений успехов в службе на благо Отечества.



В честь профессионального праздника отличившимся сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии были вручены ведомственные награды, ценные подарки и благодарности, а молодые сотрудники получили первые офицерские погоны.