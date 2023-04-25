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В Самаре состоится встреча с писателем, драматургом, общественным деятелем Юрием Поляковым

25 апреля 2023 14:38
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Юрий Поляков – автор известных произведений «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Совдетство», автор сценария к фильму «Ворошиловский стрелок» и многих других.

27 апреля 2023 года в 19:00, в преддверии Дня Победы, в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова состоится творческая встреча с писателем, драматургом, общественным деятелем Юрием Михайловичем Поляковым. Вход на мероприятие свободный!

Мероприятие пройдёт в рамках литературно-исторического фестиваля «Путь к Победе», который является совместным образовательно-просветительским проектом Дома офицеров Самарского гарнизона и военно-гуманитарного общества «Запасная столица».

Гость проекта Юрий Поляков – автор известных произведений «Сто дней до приказа», «ЧП районного масштаба», «Совдетство», автор сценария к фильму «Ворошиловский стрелок» и многих других. Юрий Поляков долгие годы являлся главным редактором и председателем редакционного совета «Литературной газеты», награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». В декабре 2015 года за свою политическую позицию и взгляды на украинские события 2013-2014 годов Юрий Поляков был включён в «чёрный список» российских граждан, являющихся «персонами нон грата» на территории Украины.

Проведение в преддверии Дня Победы мероприятий в формате свободной дискуссии с авторитетными экспертами, которые обладают фундаментальными историческими, социальными, литературными знаниями – уникальная возможность для всех жителей Самарской области. «День Победы – праздник, дорогой сердцу каждого россиянина, его чтят в каждой семье, – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Та Победа была добыта ценой невероятных усилий всей страны. И сейчас, когда наша страна вновь ведет бой против нацистов, помнить о подвиге наших предков особенно важно. И наша важнейшая задача – сохранить и передать историческую память о Великой Победе потомкам».

Литературно-исторический фестиваль «Путь к Победе» – проект, направленный на популяризацию героической истории и традиций России, сохранение исторической памяти и преемственности поколений. Укрепление основополагающих ценностей – патриотизма, гражданственности, любви к Отечеству в условиях беспрецедентного информационного давления на фоне проведения специальной военной операции приобретает особую актуальность, и является одной из основных задач в системе патриотического воспитания.

Эксклюзивное интервью с Юрием Поляковым о культуре, обществе,  информационных провокациях и попытках переписать историю смотрите на телеканале «Губерния» в программе «#Интервью».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Мероприятия Самара

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