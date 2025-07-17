В Самаре состоится первый Фестиваль партийных проектов

18 июля 2025 года Струковский сад Самары превратится в большую праздничную площадку. С 14:00 до 18:00 здесь пройдёт Первый Фестиваль партийных проектов «Единой России», призванный ярко и наглядно презентовать жителям реальные достижения партийных инициатив в регионе. Это будет настоящий праздник с пользой, насыщенный увлекательными событиями, интерактивом и позитивом для всей семьи.

Фестиваль станет живой иллюстрацией результатов работы федеральных партийных проектов на территории Самарской области. Гости смогут воочию увидеть, как воплощаются в жизнь важные социальные, экономические и инфраструктурные инициативы, приносящие реальную пользу жителям.

Главное – впечатления и польза для каждого, уверены организаторы Фестиваля. От динамичных турниров по фиджитал-волейболу до фигурного вождения самокатов – скучать не придется!

На десяти тематических площадках можно будет окунуться в мир технологий и творчества: от высоких технологий и VR-реальности до народных ремесел. Для детей - настоящие еноты, аквагрим, ростовые куклы и сахарная вата.

Гости фестиваля смогут «прокачать» полезные знания и навыки. Кроме того, у жителей региона есть возможность узнать о важных проектах и их достижениях, которые реализуются на территории губернии, записаться в волонтеры гуманитарной миссии или общественные контролёры.

Позитивные эмоции и отличное настроение гарантированы всем гостям и участникам праздника в одном из самых красивых парков Самары.

Вход свободный.

«Этот фестиваль – наш подарок жителям области и лучший способ показать, что партийные проекты – это не абстрактные понятия, а конкретные дела, которые меняют жизнь к лучшему прямо здесь и сейчас, – подчеркивает представитель Самарского реготделения «Единой России». – Мы создали настоящий праздник, где каждый сможет не только узнать о наших достижениях, но и стать их частью, весело и с пользой провести время всей семьей. Ждём всех в Струковском саду!».

Фестиваль партийных проектов:

18 июля 2025 года, 14:00 - 18:00

Самара, Струковский сад

Приглашаются все желающие.

Подробное расписание активностей - доступно на месте.

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