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В Самаре состоится областной семинар-практикум по созданию женского нагрудного украшения в народном стиле

13 июня 2025 19:06
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Вы сможете создать собственное неповторимое ожерелье.

18 июня в 10:00 в галерее ремесел агентства социлеультурных технологий состоится областной семинар-практикум по созданию женского нагрудного украшения в народном стиле. 18+

 Под руководством мастера народных художественных ремесел и промыслов Самарской области, участницы выставки «Народный кутюр, или уйма всякого наряда» — Иры Филатовой — вы сможете создать собственное неповторимое ожерелье.

Все материалы предоставляются. По окончании семинара участникам выдается сертификат. Участие - платное.

Заявки принимаются по электронной почте  dpi.ast@mail.ru до 16 июня.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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