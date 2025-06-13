В Самаре состоится областной семинар-практикум по созданию женского нагрудного украшения в народном стиле

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18 июня в 10:00 в галерее ремесел агентства социлеультурных технологий состоится областной семинар-практикум по созданию женского нагрудного украшения в народном стиле. 18+



Под руководством мастера народных художественных ремесел и промыслов Самарской области, участницы выставки «Народный кутюр, или уйма всякого наряда» — Иры Филатовой — вы сможете создать собственное неповторимое ожерелье.



Все материалы предоставляются. По окончании семинара участникам выдается сертификат. Участие - платное.



Заявки принимаются по электронной почте dpi.ast@mail.ru до 16 июня.

Фото: минкульт СО