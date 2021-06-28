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В их поле зрения как наземный, так и подземный транспорт.
В Самаре соблюдение масочного режима в транспорте проверяют с участием Роспотребнадзора и полиции
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В Самаре соблюдение масочного режима в транспорте проверяют с участием Роспотребнадзора и полиции

28 июня 2021 17:16
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В их поле зрения как наземный, так и подземный транспорт.

В Самаре усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер предприятиями, выполняющими перевозки горожан общественным транспортом. К комиссионным рейдовым проверкам, организуемым профильным департаментом, контрольно-ревизионными службами перевозчиков, полицией и народной дружиной, подключились сотрудники Роспотребнадзора по Самарской области. В их поле зрения как наземный, так и подземный транспорт.

Так, сегодня совместные проверки стартовали со станций метрополитена. Ежедневно самарским метро пользуются в среднем свыше 30 тысяч человек. Здесь кордоны для «антимасочников» начинаются уже на входе в «подземку», продолжаются в кассовых залах и у турникетных зон. Затем проверяющие осуществляют контроль на платформах ожидания и в поездках по ветке метро в оба направления.

«Наши сотрудники при поддержке полиции и областного Роспотребнадзора строго следят за тем, чтобы у всех пассажиров и персонала были средства индивидуальной защиты органов дыхания. Относительно необходимости противоэпидемических мер каждые 10 минут на платформах ведется оповещение по громкоговорящей связи. Маски нельзя снимать не только от начала и до конца поездки, но и от входа и до выхода из метро. Наши постоянные пассажиры дисциплину не нарушают. Однако, с отдельными клиентами, которые категорически отказываются надевать маски, приходится сложно – еженедельно не допускам по несколько десятков человек. Поясняем, что они создают опасность для других людей, напоминаем о действующих правилах. Мы получаем рекомендации в части работы в условиях пандемии, в том числе от Роспотребнадзора. Все их выполняем и стараемся, чтобы поездки были безопасными», – подчеркнул заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

В частности, специалистов Роспотребнадзора заинтересовали пункты размещения санитайзеров. Аппараты для желающих продезинфицировать руки имеются на всех станциях.

Помимо этого, в плановом порядке, то есть раз в две недели осуществляется исследование состояния воздуха. Сегодня с помощью мобильного устройства эта стандартная процедура также проводилась. Патогенных микроорганизмов в воздушном пространстве не обнаружено, поясняют в дирекции муниципального предприятия, отмечая, что большую роль играет бесперебойное функционирование системы вентиляции.

«Мы понимаем, что люди устали от масок. Но в связи с растущей заболеваемостью меры защиты, включая индивидуальную, надо продолжать принимать. Мы, в свою очередь, наблюдаем за их реализацией и проводим свои проверки касаемо водного, наземного, подземного и воздушного транспорта. К тому же с 1 июля текущего года на законодательном уровне вводятся изменения в сфере контроль-надзорной деятельности. Мы в любом случае обязаны вести еще и наблюдение – как проводится комплекс мероприятий по профилактике COVID. Если в ходе плановых или внеплановых проверок будут обнаружены недостатки в этой работе, предусмотрено составление протокола – штрафы накладываются на предприятия и должностных лиц», – рассказала главный специалист Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Семилетова.

Кроме того, сегодня представители Роспотребнадзора оценили механизмы работы и их эффективность в процессе рейдов в наземном городском пассажирском транспорте. Проверками охватили ряд автобусных маршрутов, пролегающих по Московскому шоссе

«Мы не снижаем темпы и объемы работ, продолжаем выполнять по 12 контрольных выездов ежедневно. Только с начала этого года по части 1 статьи 20.6.1 КоАП составлено порядка 300 протоколов в отношении нарушителей масочного режима в общественном транспорте. Речь идет о тех, кто в категоричной форме отказывается носить маску или забыл ее взять в поездку. Еженедельно в суд направляем в среднем 10-15 таких административных материалов. Они оформляются сотрудниками полиции, которые постоянно присутствуют с нами в рейдах», – пояснил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Александр Ерополов.

«У нас идет постоянный инструктаж среди кондукторского и водительского составов. Мы говорим и пассажирам, что ношение масок от начала и до конца поездки – это все-таки лучше, чем куда более масштабные ограничительные меры, как, например, режим самоизоляции», – отметила представитель автотранспортного предприятия «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

«Мы видим, что во время рейдов идет разъяснительная работа, в том числе среди тех пассажиров, которые пользуются масками неправильно. Нужно носить маску так, чтобы она плотно прилегала к щекам, закрывала рот и нос, защищая слизистые оболочки, – добавила Ирина Семилетова. – При этом не рекомендуется касаться руками лица. Также нужно пользоваться дезинфицирующими средствами».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: масочный режим Самара

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