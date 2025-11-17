В Самаре скончался известный судья Владимир Кучер

137

В Самаре ушел из жизни Владимир Кучер, бывший судья, который много лет проработал в судебной системе области. Ему было 82 года.

Владимир Евдокимович посвятил правосудию 29 лет. Он начал карьеру в 1976 году простым судьей в Ленинском районе, а позже стал председателем этого же суда. На пенсию он ушел в 2005 году, но продолжал активно участвовать в жизни судейского сообщества.

Коллеги запомнили его как принципиального и грамотного специалиста. Кроме работы, он много сил вложил в создание музея правосудия Самарской области. Благодаря ему были собраны уникальные документы и экспонаты. Он сам проводил экскурсии, делая их интересными и запоминающимися, пишет ГТРК-Самара