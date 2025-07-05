В Самаре скончалась гастроэнтеролог Светлана Чаплыгина

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На 68 году жизни после продолжительной болезни скончалась заведующая гастроэнтерологическим отделением, кандидат медицинских наук, врач- педиатр Чаплыгина Светлана Ивановна, сообщили в Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой.



Светлана Ивановна окончила Куйбышевский медицинский институт имени Д.И. Ульянова в 1983 году. Стаж работы в системе здравоохранения - свыше 42 лет. В 1990 года начала свою трудовую деятельность в Самарской областной детской клинической больнице им.Н.Н. Ивановой в должности врача-педиатра инфекционного боксированного отделения. С 1996 года и на протяжении 29 лет возглавляла гастроэнтерологическое отделение больницы.



Светлана Ивановна долгое время являлась ассистентом кафедры госпитальной педиатрии ИПО ГОУ ВПО СамГМУ.



Её вклад в развитие гастроэнтерологии региона невозможно переоценить, а бесценный опыт и знания, которыми она щедро делилась, продолжат вдохновлять коллег.

Коллектив больницы выражает глубокие соболезнования родным и близким Светланы Ивановны в связи с тяжелой утратой.