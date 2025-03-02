В Самаре сегодня отметят Масленицу

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Сегодня, 2 марта, на площади Куйбышева пройдут народные гуляния «Широкая Масленица». Жителей и гостей Самары ожидает вкусное угощение – блины, горячий чай, блюда традиционной народной кухни народов Поволжья. Время работы масленичного комплекса с 11 до 17 часов.



На территории усадьбы Деда Мороза в открытом формате развернется выставка лучших работ, представленных на конкурс «Самарская Маслена - 2025».



Ярмарка «Город мастеров» познакомит с традиционным народным декоративно-прикладным творчеством и ремеслами: лозоплетение, глиняные игрушки, народная кукла, роспись по дереву, керамика, лоскутное шитье, кожевенная мастерская, традиционная вышивка и многое другое. В ярмарке примут участие больше 140 ведущих мастеров из городов Самарской области: Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск, Похвистнево, Бугуруслан, а также из Ульяновска и Оренбурга.



Для гостей площади будут работать и мастерские, где своими руками можно расписать пряник, смастерить масленичную куколку, научиться основам вязания, вышивки, ткачества.

Музыкальные поздравления, народные сказки, масленичные пословицы и поговорки будут транслироваться на медиаэкране, оформленном в виде весеннего солнышка.



Не обойдется празднование Масленицы и без русских народных забав – ловкость и удаль можно показать в гиревом аттракционе, перетягивании каната, ходьбе на ходулях, подъёме на столб с призами, а кубок Масленицы можно выиграть на городошной площадке.



Маленьким посетителям масленичного комплекса будет интересна игровая площадка «Деревенька» - сенный лабиринт с инсталляциями и фигурками домашних животных из сена.



Отметим, что в целях обеспечения безопасности вход на площадь Куйбышева будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты.

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