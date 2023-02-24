В Самаре росгвардейцы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники рассказали ребятам о работе пожарных и диспетчеров, провели по помещениям, ознакомили с оборудованием, техникой, снаряжением пожарного.
Тольяттинские гимназисты побывали на экскурсии в пожарно-спасательной части
Регулярные профосмотры способствуют раннему выявлению факторов риска бесплодия.
Пациенты городской поликлиники №13 Самары приняли участие в профилактической акции — Дне мужского здоровья
В магазине представлены товары как крупных предприятий Самарской области, так и фермерских хозяйств.
В городе Снежное ДНР открыт магазин с продукцией производителей Самарской области
Корабль летит в беспилотном варианте, чтобы на обратном пути забрать экипаж "Союза МС-22", у которого разгерметизировалась система терморегулирования.
С космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-23»
Мужчина не простил самарчанке переписки с бывшим мужем
Мужчина не простил самарчанке переписки с бывшим мужем
Пожилой тольяттинец поджег машину молодой соседки
Пожилой тольяттинец поджег машину молодой соседки
Члены поискового отряда следственного управления совместно с представителями поискового отряда «Сокол» провели открытый урок для учащихся школы
Члены поискового отряда следственного управления совместно с представителями поискового отряда «Сокол» провели открытый урок для учащихся школы
В Самарской области будут расследовать ДТП с пятью погибшими
В Самарской области будут расследовать ДТП с пятью погибшими
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.71
-0.15
EUR 79.57
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту
На плщади Куйбышева в Самаре проходит митинг-концерт «Слава защитникам Отечества»
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре росгвардейцы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

24 февраля 2023 12:23
182
В Самаре росгвардейцы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

Сотрудники одного из специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в организации состязаний военно-патриотической игры «Зарница» в муниципальной школе №124 с углубленным изучением иностранных языков. В декабре прошлого года в здании школы была открыта мемориальная доска кавалеру ордена Мужества, сотруднику одного из специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области подполковнику полиции Денису Лазутину.


В «Зарнице», которая является ежегодным мероприятием, по традиции соревнуются все воспитанники школы от 1 до 11 классов. Росгвардейцы не только помогли с инвентарем, но и выступили в качестве судей и консультантов на, наверное, самых ответственных и интересных этапов игры - сборке и разборке автомата Калашникова и скоростном снаряжении магазина к нему.
Во второй половине дня в фойе школы №124 состоялось торжественное открытие мемориальной доски герою СВО Евгению Щербакову. Офицер Министерства обороны России геройски погиб в ходе специальной военной операции. За мужество и героизм защитник Родины посмертно награжден орденом Мужества. Музыкальное сопровождение церемонии осуществлял военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области под управлением майора Олега Чемоданова.


- Школу №124 и наше Управление связывают прочные шефские узы. И мы рады, что помогаем ее воспитанникам в организации и проведении масштабных военно-патриотических мероприятий. Ведь воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине, является одной из самых актуальных задача нашего времени. Это, без сомнения, один из ключевых этапов подготовки будущих защитников Отечества, - подчеркнул заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В рамках «Недели мужества» Самаре юнармейцы побывали в гостях у ОМОН «Утес»
22 февраля 2023, 13:24
В рамках «Недели мужества» Самаре юнармейцы побывали в гостях у ОМОН «Утес»
Экскурсия была организована для воспитанников 3 - 7 классов самарской школы №109. Общество
379
Всероссийская акция Росгвардии «Неделя мужества» проходит в Самарском спортивном лицее
21 февраля 2023, 10:48
Всероссийская акция Росгвардии «Неделя мужества» проходит в Самарском спортивном лицее
Управление Росгвардии по Самарской области связывают с учебным заведением давние и прочные шефские связи. Общество
427
19 февраля свой профессиональный праздник отметили военные музыканты Росгвардии
20 февраля 2023, 12:00
19 февраля свой профессиональный праздник отметили военные музыканты Росгвардии
Современные оркестры войск правопорядка – это многофункциональные творческие коллективы. Общество
517
В центре внимания
Родные бойцов, рассказывая небольшие новости из дома, желали ребятам здоровья и скорейшего возвращения домой – с победой.  
23 февраля 2023  15:40
В Самарской области родные бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту
438
В муниципальных ДК Самары пройдут интерактивные программы, посвященные Масленице
23 февраля 2023  13:56
В муниципальных ДК Самары пройдут интерактивные программы, посвященные Масленице
739
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня защитника Отечества
23 февраля 2023  10:20
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня защитника Отечества
440
Накануне Дня защитника Отечества, Самарская область вместе со всей страной присоединилась к масштабной всероссийской акции «Слава защитникам Отечества».
22 февраля 2023  21:01
Более 10 тысяч самарцев приняли участие в митинге-концерте «Слава защитникам Отечества»
575
В историческом центре Самары в связи со строительством метрополитена вводится временное ограничение движения транспорта
22 февраля 2023  13:46
В историческом центре Самары вводится временное ограничение движения транспорта
2799
Весь список