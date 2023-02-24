В Самаре росгвардейцы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества

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Сотрудники одного из специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в организации состязаний военно-патриотической игры «Зарница» в муниципальной школе №124 с углубленным изучением иностранных языков. В декабре прошлого года в здании школы была открыта мемориальная доска кавалеру ордена Мужества, сотруднику одного из специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области подполковнику полиции Денису Лазутину.



В «Зарнице», которая является ежегодным мероприятием, по традиции соревнуются все воспитанники школы от 1 до 11 классов. Росгвардейцы не только помогли с инвентарем, но и выступили в качестве судей и консультантов на, наверное, самых ответственных и интересных этапов игры - сборке и разборке автомата Калашникова и скоростном снаряжении магазина к нему.

Во второй половине дня в фойе школы №124 состоялось торжественное открытие мемориальной доски герою СВО Евгению Щербакову. Офицер Министерства обороны России геройски погиб в ходе специальной военной операции. За мужество и героизм защитник Родины посмертно награжден орденом Мужества. Музыкальное сопровождение церемонии осуществлял военный оркестр Управления Росгвардии по Самарской области под управлением майора Олега Чемоданова.



- Школу №124 и наше Управление связывают прочные шефские узы. И мы рады, что помогаем ее воспитанникам в организации и проведении масштабных военно-патриотических мероприятий. Ведь воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине, является одной из самых актуальных задача нашего времени. Это, без сомнения, один из ключевых этапов подготовки будущих защитников Отечества, - подчеркнул заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок.