В Самаре росгвардейцы побывали в школе имени Героя России Евгения Золотухина

49

Военнослужащие и ветераны Росгвардии приняли участие в торжественном митинге, состоявшемся в самарской школе "Кадет" №95. Мероприятие было посвящено 76-й годовщине Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 8-летию со дня присвоения школе имени Героя России Евгения Золотухина.

Кадеты проникновенно читали стихи, посвященные героям Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, исполняли военно-патриотические песни.

К юным кадетам обратилась начальник клуба Управления Росгвардии по Самарской области лейтенант Галина Панина.

- Школа № 95 носит имя Евгения Золотухина - уроженца Самары, бойца спецназа внутренних войск, героически погибшего в Чеченской республике, закрыв собой командира от выстрела боевика. Мы уверены, что будущее поколение росгвардейцев сейчас воспитывается в таких образовательных учреждениях, учащиеся которых с гордостью помнят и чтут имена наших героев, - подчеркнула она.

Вместе с детьми и гостями митинга Галина Панина и председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области Иосиф Коберский возложили цветы к мемориальной доске Евгению Золотухину, установленной на фасаде учебного заведения.