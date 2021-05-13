Я нашел ошибку
Главные новости:
Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финальный этап.
Ремонт Московского шоссе в Самаре вышел на финальный этап
Алексея Навального обязали выплатить самарскому тревел-блогеру 140 тысяч рублей
Алексея Навального обязали выплатить самарскому тревел-блогеру 140 тысяч рублей
В Самарской области мусульмане отмечают праздник Ураза Байрам
В Самарской области мусульмане отмечают праздник Ураза Байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Утверждён новый руководящий состав российского общества «Знание»
Утверждён новый руководящий состав российского общества «Знание»
В Самаре росгвардейцы побывали в школе имени Героя России Евгения Золотухина
В Самаре росгвардейцы побывали в школе имени Героя России Евгения Золотухина
В Самаре водитель сбил велосипедиста
В Самаре водитель сбил велосипедиста
Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения пройдет в Самаре
Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения пройдет в Самаре
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.12
EUR 89.85
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре росгвардейцы побывали в школе имени Героя России Евгения Золотухина

13 мая 2021 12:47
49
В Самаре росгвардейцы побывали в школе имени Героя России Евгения Золотухина

Военнослужащие и ветераны Росгвардии приняли участие в торжественном митинге, состоявшемся в самарской школе "Кадет" №95. Мероприятие было посвящено 76-й годовщине Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 8-летию со дня присвоения школе имени Героя России Евгения Золотухина.

Кадеты проникновенно читали стихи, посвященные героям Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, исполняли военно-патриотические песни.

К юным кадетам обратилась начальник клуба Управления Росгвардии по Самарской области лейтенант Галина Панина.

- Школа № 95 носит имя Евгения Золотухина - уроженца Самары, бойца спецназа внутренних войск, героически погибшего в Чеченской республике, закрыв собой командира от выстрела боевика. Мы уверены, что будущее поколение росгвардейцев сейчас воспитывается в таких образовательных учреждениях, учащиеся которых с гордостью помнят и чтут имена наших героев, - подчеркнула она.

Вместе с детьми и гостями митинга Галина Панина и председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Самарской области Иосиф Коберский возложили цветы к мемориальной доске Евгению Золотухину, установленной на фасаде учебного заведения.

Теги: кадеты Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в краже медицинских масок и колес
11 мая 2021, 11:16
В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в краже медицинских масок и колес
Ущерб, нанесенный потерпевшей, превысил пять тысяч рублей. Криминал
321
В Самаре росгвардейцы провели персональные парады для ветеранов и участников Великой Отечественной войны
08 мая 2021, 10:23
В Самаре росгвардейцы провели персональные парады для ветеранов и участников Великой Отечественной войны
Всем ветеранам были вручены цветы и подарки. Общество
679
Росгвардейцы рассказали своим подшефным о Победе
05 мая 2021, 11:38
Росгвардейцы рассказали своим подшефным о Победе
Дети организовали и провели для гостей концерт, на котором прозвучали песни и стихи о войне. Общество
393
В центре внимания
Самарская и Нижегородская области обсудили перспективы развития регионов
13 мая 2021  10:29
Самарская и Нижегородская области обсудили перспективы развития регионов
Экономика
134
Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ «Инженерия будущего» вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии,
12 мая 2021  17:50
Дмитрий Азаров обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым возможность вхождения республики в НОЦ «Инженерия будущего»
Политика
752
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021  13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
558
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021  13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
Благоустройство
497
В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
12 мая 2021  13:17
В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
Экология
403
Весь список