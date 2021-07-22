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В Самаре разработали механизмы повышения качества оказания социальных услуг

22 июля 2021 13:08
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В Самаре разработали механизмы повышения качества оказания социальных услуг

21 июля в Самаре прошла стратегическая сессия по внедрению Национальной социальной инициативы (НСИ) с участием специалистов АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». На территории Самарской области планируется внедрение НСИ по направлениям: «Здравоохранение», «Рынок труда и поддержка занятости», «Социальная защита», «Образование». 

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова создается управленческая структура внедрения Национальной социальной инициативы, включающая региональный штаб, региональную экспертную группу по внедрению НСИ. Главные цели внедрения НСИ - повысить удовлетворенность пользователей оказываемыми социальными услугами; создать возможности и условия для улучшения качества жизни человека; удовлетворить потребность жить полной жизнью вне зависимости от жизненной ситуации и особенностей здоровья.

 «О необходимости создания механизма, условий улучшения качества жизни людей говорил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Самарская область - один из регионов-пионеров, где приступили к активной реализации мероприятий по внедрению Национальной социальной инициативы, - подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. - Сегодня мы находимся в «Точке кипения» СГЭУ и проводим стратегическую сессию, к нам прибыли специалисты из Агентства стратегических инициатив, которое является главным идеологом, координатором этой работы. Важно отметить, что эти механизмы создаются прежде всего в социальной сфере. Сегодня как раз будут отработаны модельные ситуации, с которыми наиболее часто сталкиваются жители Самарской области и в целом России. Это ситуации в сфере соцзащиты, здравоохранения, труда. Мы будем рассматривать также те практики, которые уже сложились, - и не только в Самарской области. Этот опыт, прикладные результаты впоследствии будут и внедряться у нас, и распространяться в других регионах страны. Термин, который неразрывно связан с НСИ, - человекоцентричность. Это не только алгоритмы и методики, которые, безусловно, важны и должны соответствовать современным запросам граждан, но и принципы человечности, душевного отношения со стороны работников социальной сферы по отношению к людям, которые обращаются за получением тех или иных государственных услуг».

В стратегической сессии приняли участие представители трех направлений: труд и занятость, здравоохранение, соцзащита. Это как отраслевые специалисты (врачи, сотрудники ЦЗН, КЦСО), так и представители профильных НКО, органов власти и Самарского государственного экономического университета. Специалисты Агентства стратегических инициатив провели большое предварительное исследование в регионе, чтобы выявить проблемы в этих сферах для дальнейшей выработки путей их решения. 

На основании полученной информации участники стратегической сессии обсуждали и разрабатывали механизмы, необходимые, чтобы решение вопросов граждан стало проще и удобнее. Для этого рассматривались конкретные жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди при обращении за медпомощью, в социальные службы и службу занятости, и выявлялись недостатки в организации работы, узкие места в деятельности той или иной службы. 

Результатом сессии стало построение дорожной карты с решениями сервисного, технологического и нормативного характера, способствующими повышению удовлетворенности жителей области социальными услугами. В рамках стратегической сессии было проведено расширенное заседание регионального штаба НСИ, где были представлены проекты дорожных карт. Теперь разработанные механизмы повышения качества оказания социальных услуг будут внедряться в конкретных учреждениях.

Теги: В центре внимания НСИ соцуслуги

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