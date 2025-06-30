В Самаре проведут обследование дома после пожара с погибшим ребенком

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Это здание было признано аварийным после пожара, который произошел в январе 2023 года и унес жизнь ребенка. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

На данный момент дом не включен в программу расселения аварийного жилья и не подлежит капитальному ремонту. Мэр города Иван Носков дал распоряжение провести комплексное обследование, чтобы определить дальнейшую судьбу здания. Возможные варианты действий включают его реконструкцию или же полное расселение с последующим сносом.

Напомним, что трагический пожар вспыхнул на лестничной клетке между первым и третьим этажами, что привело к серьезным последствиям, пишет АиФ-Самара.