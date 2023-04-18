В Самаре прошло учение по тушению лесного пожара

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В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Теплая в дневные часы погода без осадков неблагоприятно влияет на обстановку с природными пожарами. Пожарно-спасательные подразделения каждый день выезжают на тушение природных и лесных низовых пожаров.

С начала года зарегистрировано 27 лесных пожаров и 44 природных, произошедших в результате палов сухой травы.

Для того, чтобы быстро и слаженно тушить лесные пожары и уметь защищать от них населенные пункты, в области проводят пожарно-тактические учения. На днях такие учения прошли в 36 квартале лесов г. Самары, в районе пересечения улицы Демократической и стадиона «Солидарность-Арена».

Задачи учения состояли в проверке реальности планов тушения пожаров на территории самарского лесничества, определении готовности сил и средств самарского местного пожарно-спасательного гарнизона к тушению лесных пожаров, а также в отработке вопросов взаимодействия всех сил и средств задействованных в тушении лесных пожаров с угрозой их перехода на населённые пункты.

По тактическому замыслу учения пожар произошел в 36 лесном квартале самарского лесничества, имелась угроза распространения пожара на значительные площади, а также на садово-дачное товарищество «Мачта-1». Исходная обстановка была обусловлена отсутствием осадков и аномально высокой температурой воздуха на территории региона.

Для тушения условного пожара были задействованы силы и средства пожарно-спасательных подразделений 3 пожарно-спасательного отряда, медицинских организаций, правоохранительных органов, ресурсоснабжающих организаций и органов местного самоуправления.

Привлеченные силы и средства со всеми поставленными задачами успешно справились, не дав условному пожару распространиться на садово-дачное товарищество.

Всего в пожарно-тактических учениях от МЧС России было задействовано 26 человек и 7 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС СО