В Самаре прошло обучение волонтёров Всероссийского добровольческого слёта Движения Первых

18 и 19 апреля в Самаре прошло обучение волонтёров и вожатых Всероссийского добровольческого слёта Движения Первых, который состоится в областной столице с 11 по 16 мая. Масштабное событие объединит 1 000 участников – добровольцев со всей страны.

«Волонтёры – это лицо любого крупного события. Именно от их работы, от их энергии и доброжелательности зависит, каким запомнится Слёт его участникам. Обучение, которое мы провели, поможет ребятам не только качественно выполнять свои задачи, но и получить новый опыт, навыки и, конечно, найти друзей среди единомышленников», – сказал руководитель департамента управления проектами Движения Первых Роман Богатырёв.

Программа обучения была насыщенной и практико-ориентированной. Будущие волонтёры погрузились в ценности Движения Первых, изучили детальную программу предстоящего Слёта, познакомились друг с другом в формате командных активностей. Особое внимание уделили мастер-классу по оказанию первой помощи – навыку, который может спасти чью-то жизнь.

Волонтёр Слёта, студентка медицинского университета «Реавиз» Анастасия Хазова занимается добровольчеством с 11 лет, совмещая событийное и медицинское направления. Вместе с командой она проводит мастер-классы в рамках Всероссийского проекта Движения Первых «Первая помощь» и не осталась в стороне и теперь.

«Волонтёрство – это то, что греет тебя изнутри и что ты можешь передать другим людям. Тогда добро будет расти в геометрической прогрессии. Волонтёрский корпус Самарской области очень большой: мы участвуем во Всероссийских и Международных мероприятиях. Так мы можем общаться с разными людьми, прокачивать свои навыки и помогать создавать события, которые работают на развитие нашего региона и страны», – поделилась Анастасия.

Георгий Лапшин – ещё один волонтёр Слёта, который прошёл путь от активиста до организатора. Со школьной скамьи он развивается в Движении Первых, был в составе актива и Совета Первых, участвовал в Молодёжном форуме ПФО «иВолга», а теперь помогает проводить Всероссийский слёт:

«Во время обучения я поделился с ребятами своим опытом участия в мероприятиях. Особенно полезно было пообщаться и узнать, как работают другие волонтёры, какие практики применяют. Обмен опытом – это всегда взаимное обогащение».

Концепция Слёта основана на идее объединения добровольцев из разных уголков страны в одно большое сообщество. Участников ждут командные квесты, мастер-классы, творческие активности, совместные обсуждения и встречи с лидерами общественного мнения. Особое место в программе займёт знакомство с социальными партнёрами через участие в полезных программах и интерактивную ярмарку.

Важной составляющей Слёта станет Конкурс, направленный на поддержку и признание тех, кто активно участвует в социальных проектах, способствует улучшению жизни в своих регионах и вдохновляет других на добрые дела. Финалистов Конкурса ждёт не только общая программа, но и индивидуальные конкурсные задания, которые позволят определить лучших из лучших.

Одним из ключевых инфоповодов Слёта станет открытие Мурала, посвящённого сохранению исторической памяти. Этот арт-объект станет для участников символом сопричастности, патриотизма и гражданской ответственности.

Организатор Слёта – Движение Первых. Соорганизаторы – Ассоциация «Добро.рф» и Правительство Самарской области.

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области