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В Самаре прошла церемония открытия Года семьи

9 февраля 2024 20:40
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Торжественная церемония началась с чествования многодетных семей, которые добились успехов в воспитании детей, посвятив этому свою жизнь.

В пятницу, 9 февраля, в Самаре прошла церемония открытия Года семьи. Такое направление 2024 года ранее обозначил Президент России Владимир Путин. В торжественном мероприятии приняли участие глава города Елена Лапушкина, Председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев, Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, а также приглашенные гости – многодетные семьи, родные и близкие участников Специальной военной операции.

«В этот день хочется от всей души поздравить всех с началом Года семьи, который объявил Президент нашей страны. Что такое семья для каждого из нас? Это место, куда мы стремимся всей душой, где нас ждут, радуются успехам и утешают в трудные моменты, - обратилась с приветственным словом к собравшимся глава Самары. - Безусловно, для органов власти поддержка семьи является одной из главнейших задач. Каждый год реализуются национальные проекты. Они касаются здравоохранения, демографии, образования и многого другого. Все это направлено на то, чтобы наши семьи были большими и крепкими, а нравственные и традиционные ценности передавались из поколения в поколения».

Торжественная церемония началась с чествования многодетных семей, которые добились успехов в воспитании детей, посвятив этому свою жизнь. Им вручили Благодарственные письма от Главы города. Среди награждаемых отметили и семью Борисовых. Сергей и Елена воспитывают шестерых детей. Им выпала честь передать Митрополиту Сергию огонь «Семейного очага» - символа 2024 года. Лампада будет храниться в Храме во имя Великомученика Георгия Победоносца, который расположен на площади Славы. Каждая семья Самары сможет зажечь от него свой семейный очаг.

«Это большая честь для нашей семьи – передать частичку огня. Мы были приятно удивлены, когда нас выбрали. Это действительно важно, потому что семейный очаг – это символ, который мы пытаемся сохранить. Это тепло, которое мы хотим передать нашим детям», - сказал Сергей Борисов.

Огонь всероссийского семейного очага «Сердце России» был доставлен из Муромского Свято-Троицкого монастыря, где хранятся мощи святых Петра и Февронии - покровителей семьи и брака, и торжественно зажжен семьями со всей страны на Всероссийском форуме «Родные-любимые».

«Пусть огонь, идущий во все округа и регионы России, несет с собой свет, любовь, тепло. Потому что наша страна – это семья семей», - подчеркнул Президент.

Открытие Года семьи началось с закрепления статуса «многодетной». Таким образом, многодетной считается та семья, в которой трое и более детей. Согласно документу, многодетным семьям гарантирована социальная поддержка до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии очного обучения в образовательной организации.

Укреплению института семьи, повышению престижа материнства и отцовства, всесторонней защите детства, демографическим программам в этом году продолжат уделять особое внимание.

Отметим, что в Самаре по президентским нацпроектам ежегодно открываются необходимые социальные учреждения. Так, за последние несколько лет введено в эксплуатацию несколько детских садов и школ, обновляются библиотеки, закупается новое оборудование в детские школы искусств.

«Когда говорят, что бюджет города носит социальную направленность - я подтверждаю. Потому что большая доля средств направляется на поддержку, развитие и воспитание детей. А это фундамент наших семей», - отметил Алексей Дегтев.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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