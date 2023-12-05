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В Самаре прошел ежегодный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2023»

5 декабря 2023 15:59
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Более 400 участников туристической отрасли обсудили тренды и успешные практики.

В течение двух дней, 4 и 5 декабря, областная столица в восьмой раз собрала на одной площадке руководителей индустрии гостеприимства и туризма, предоставляя возможность обмениваться опытом, изучать новые тренды, применять успешные практики в туризме. Здесь прошел ежегодный форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2023».

Это масштабное мероприятие является коммуникационной площадкой для представителей органов исполнительной власти, туристского сообщества и молодёжи, готовой работать в этой сфере. Организатором форума является Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара.

Как отмечают эксперты, сфера туризма в Самаре и регионе развивается активно: если до 1991 года наш город был закрыт для туристов, то за последние 30 лет был сделан значительный рывок в развитии этой индустрии.

«Рост туристического потока в Самару в 2022 году, если сравнивать этот показатель с результатом 2021 года, составил 65%. В прошлом году нас посетили 1 млн 170 тысяч человек, а за 9 месяцев текущего года эта цифра составила более 1 млн 500 тысяч человек и динамика не уменьшается. Мы надеемся, что в ближайшие два года перейдем к планке в 2 млн туристов в год, – отметил заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов. – Форум в сфере туризма и гостеприимства «Тур Притяжение 2023» важное событие для нашего города и региона. Предыдущий форум занял призовое место в номинации «Лучшее событие в сфере туризма» на национальной премии Russian Event Awards. Это эффективная площадка для взаимодействия туристических организаций из Самары и всей нашей области, других регионов, возможность для активного диалога между представителями органов власти и бизнеса».

В центре внимания участников форума было множество актуальных тем – от развития детского и промышленного туризма до внедрения новаций и создания новых туристических продуктов. В этом году ведущими темами события стали: создание комплексной программы туристских услуг; лучшие практики создания туристского продукта и способы их применения в городском округе Самара; популярные направления в развитии туризма; продвижение туристских услуг в социальных сетях и коммуникационной сети Интернет и др.

Подчеркнем, что мероприятие не только позволило рассмотреть на новом уровне тенденции в развитии туристической сферы, но и смогло по-новому раскрыть Самару для туристов и специалистов туриндустрии.

«Значимая задача для Самары – показать наш город и регион в целом как максимально комфортные и интересные пространства для посещения туристами. Туризм - как живой организм, и мы должны открывать для путешественников что-то новое каждый раз, когда человек приехал и во второй, и в третий раз. Над этим нужно постоянно работать», - считает заместитель председателя Думы городского округа Самара Сергей Рязанов.

Профессионалы отмечают, что такие мероприятия, как форум «Тур Притяжение 2023» являются точками роста для индустрии и специалистов, в ней занятых. Так, представители различных компаний и предприятий могут обмениваться свои профессиональным опытом, развивать свои социальные и деловые связи, находить единомышленников для реализации перспективных проектов. Один из важных аспектов форума – развитие компетенций и кадрового потенциала отрасли.

«Туризм развивается, и у нас активно реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Сейчас поставлена задача сделать эту отрасль самостоятельной частью экономики. Конечно, один из актуальных вызовов, с которыми мы сталкиваемся – нехватка кадров, как среди руководителей, так и среди рядовых сотрудников, а также развитие их компетенций. Так, в Самаре с 2019 года проводится конкурс «Мастера гостеприимства», который ориентирован на развитие кадрового потенциала. Отмечу, что его влияние ощущается: новые кадры учатся, находят рабочие места, регулярно проводятся профессиональные встречи, усилен обмен опытом и это ценно и важно», - подчеркнула участник форума Нина Туринцева.

«Тур Притяжение 2023» объединил более 400 участников туристической отрасли: отельеров, рестораторов, туроператоров, экскурсоводов. К диалогу были приглашены эксперты со всей России, которые на протяжении двух дней знакомили участников с трендами в сфере туризма и делились своим опытом.

 

Фото предоставлено администрацией Самары

Теги: Самара Туризм

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