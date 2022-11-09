В Самаре пройдет Всероссийский день правовой помощи детям

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Ежегодно во всех субъектах Российской Федерации проводится Всероссийский день правовой помощи детям, основными задачами которого является правовая помощь детям сиротам и детям, находящим в трудной жизненной ситуации, а также юридические аспекты алиментных обязательств и другие правовые вопросы детско-родительских отношений.

В 2022 году Всероссийский день правовой помощи детям состоится 18 ноября. В Самаре мероприятие пройдет в головном офисе ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области» в формате дня открытых дверей (по предварительной записи по телефонам: 995-08-91, 995-63-28).

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