В  Самаре пройдет  презентация  поэтического сборника «Будет утро и светлым, и звонким…», посвященного участникам СВО

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28 июля в 11:00 на площадке Совета ветеранов СВО (г. Самара, ул. Никитинская, 4) состоится презентация поэтического патриотического сборника «Будет утро и светлым, и звонким…». В сборник вошли произведения незрячих и слабовидящих авторов, а также родственников семей бойцов специальной военной операции. 18+

Инициатором создания сборника стала Самарская областная библиотека для слепых. Сборнику предшествовал литературный конкурс. На протяжение нескольких месяцев сотрудники библиотеки принимали конкурсные заявки. Всего было подано 124 произведения от 22 авторов. Поэтический анализ работ провела Самарская областная писательская организация во главе с председателем, секретарём Союза писателей России Александром Громовым. В результате в поэтический сборник вошли произведения обладательницы гран-при конкурса Натальи Колмогоровой ( Клявлинский район), лауреатов Натальи Пашкова и Ольги Борисовой (г. Самара), Любови Блоховцовой (г. Чапаевск), Людмилы Хаустовой (г. Самара), Елены Зольниковой ( Богатовский район), Елены Михайловой (Шенталинский район), а также поэтов из Кинеля, Волжского и Кинель-Черкасского районов, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Приволжского района.

Среди авторов сборника – люди с инвалидностью, в первую очередь незрячие и слабовидящие жители Самарского региона, члены семей участников СВО, матери погибших «за ленточкой» бойцов, волонтеры общественной организации «Шьем для наших» и просто неравнодушные к судьбе страны люди.

В книгу вошли стихи, посвященные Родине и ее защитникам, а также всем тем, кто сегодня помогает фронту в тылу. Каждое стихотворение — это яркое выражение вашего таланта и гражданской позиции. В стихотворных строках ярко и пронзительно авторы отразили темы патриотизма, героизма и верности долгу, веру в Победу, верность тех, кто ждет солдат дома, скорбная память о павших, – простые и святые ценности российского народа.

Почетными гостями презентации станут участники специальной военной операции, члены Совета ветеранов СВО г. Самары, участники первого и второго потоков «Школы Героев» Марат Александрович Милюков – заместитель председателя Совета ветеранов СВО г.о. Самара, ветераны СВО Максим Павлович Баранович и Максим Юрьевич Меделяев.

Во время презентации прозвучат стихи авторов сборника и патриотические песни в исполнении незрячей читательницы Самарской областной библиотеки для слепых Натальи Мухортовой, также пройдёт сбор гуманитарной помощи нашим бойцам.

Фото: департамент информационной политики СО