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В Самаре пройдет пасхальная ярмарка продукции самозанятых

12 апреля 2023 15:14
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У горожан будет отличная возможность выбрать уникальные товары для дома и подарки для близких.

15 апреля 2023 года региональный центр «Мой бизнес» вновь организует выставку-продажу продукции самозанятых Самарской области. В этот раз ярмарка пройдет в Самаре, на площадке фудхолла Picture's и будет посвящена празднику Пасхи. 

Событие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Поддержка начинающих и действующих предпринимателей - ключевая задача в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Стать резидентами выставки-продажи смогут производители со всей Самарской области – участники получат возможность на льготных условиях представить свою продукцию посетителям. А у горожан будет отличная возможность выбрать уникальные товары для дома и подарки для близких.

Областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым и региональный центр «Мой бизнес» организуют такие маркеты с 2020 года: в начале осени, в преддверии Нового года, Международного женского дня, в рамках Дня города, фестиваля набережных «Волга Фест» и других крупных региональных событий. 

Посетителями ярмарок уже стали более 13 тысяч жителей и гостей региона.

«Уже два года мы занимаемся созданием деревянных разделочных досок. Ярмарки позволяют показать свою продукцию большому количеству потенциальных клиентов. Мы уже несколько раз участвовали в таких событиях, а также представили свой проект на онлайн-витрине самозанятых на сайте mybiz63.ru», - отметил основатель студии Stod Wood Антон Студеникин, участник ярмарок от центра «Мой бизнес».

Всего в Самарской области официально зарегистрировано более 170 тысяч самозанятых, суммарный доход которых превысил 37 млрд рублей. Для пользователей специального налогового режима постоянно расширяется перечень мер поддержки. Познакомиться с действующими инструментами можно на mybiz63.ru.

На ярмарке 15 апреля будут представлены пасхальные куличи и интерьерные композиции, сладкие подарки и ремесленный шоколад, разделочные и сервировочные доски, деревянная посуда, интерьерные украшения из гипса и гипсовые раскраски для детей, букеты и корзины из зефира, фруктов и конфет, ежедневники и открытки, украшения ручной работы и многое другое. Она будет ждать посетителей с 10 до 17 часов по адресу: г.Самара, ул. Лесная, 23. 

 

Теги: Мероприятия Самара

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