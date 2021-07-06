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VSFI - это соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности.
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
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В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
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В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI

6 июля 2021 16:15
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VSFI - это соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности.

В Самаре на турбазе ПГУТИ "Озерки" стартовали девятые всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI. В этом году в них принимают участие более 50 человек из семи регионов России. В программе запланированы мастер-классы, митапы и воркшопы, интеллектуальные игры, культурно-досуговая программа, спортивные игры.

VSFI - это соревнования по системному администрированию и основам информационной безопасности. Неделю студенты профильных специальностей, а также цифровые волонтеры со всей России не только слушают выступления экспертов, сотрудников ведущих IT-компаний страны, но и соревнуются в полевых условиях. Задача для участников VSFI –запустить работающую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов. Победившая команда получает настоящий шаманский бубен, расписанный вручную. В этом году он приедет от мастера из Санкт-Петербурга.

Среди спикеров VSFI – известные в России и за ее пределами эксперты по информационной безопасности. Так, руководитель BugBounty программы Mail.ru Алексей Гришин расскажет про сообщества и программы, как профессионалы делают мир IT лучше и безопасней. Ксения Змичеровская - аналитик по информационной безопасности в игровой индустрии и студентка Московского политехнического университета - не только расскажет про возможные векторы взлома компьютерных игр и как от них защищаться, но и предложит участникам соревнований примерить на себе роль хакера и попробовать «поломать» игру. Еще один спикер – Анатолий Присэкару – специалист в области информационной безопасности, багхантер и исследователь. Он расскажет про актуальность «блокчейна», о последствиях уязвимостей в смарт-контрактах и многое другое.

Открыл соревнования VSFI руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков:

– Отрадно, что мероприятие проводится на самарской земле – это повышает репутацию региона, его туристическую привлекательность. Для студентов это полезно еще и тем, что мероприятие проходит в отличнейшем месте, летом, на природе – что еще нужно для отдыха, новых знаний и отработки навыков? Это уникальная возможность совместить приятное с полезным.  Немало важно и то, что подобные соревнования – отличный повод наладить коммуникации между коллегами, получить новые полезные связи.

Соревнования проходит с соблюдением всех необходимых мер профилактики COVID-19.

- В связи с угрозой распространения коронавируса приняты необходимые меры безопасности: одновременно на площадке VSFI будет находиться не более 60 человек. Организаторы, лекторы и волонтеры будут сменять друг друга, чтобы у максимально допустимого количества участников была возможность получить новые знания. На площадке предусмотрены и другие меры безопасности, - сообщил один из организаторов мероприятия Павел Шиверов.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: соревнования VSFI Мероприятия Самара

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