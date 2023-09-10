В Самаре празднование Дня города началось с возложения цветов к памятнику князю Григорию Засекину

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В воскресенье, 10 сентября, Самара отмечает 437-ю годовщину со дня своего основания. В честь Дня города состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателю Самары князю Григорию Засекину.

В возложении приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, почетные граждане Самары и Самарской области, представители общественных организаций.

Праздничные фанфары исполнили Самарский концертный духовой оркестр, а также концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд». Коллектив «Волга-Бэнд» Саратовской областной филармонии неслучайно был приглашен выступить на празднике: как и Самару, Саратов более 400 лет назад основал князь Григорий Засекин, государственный деятель, защитник южных рубежей государства Российского, первый воевода Самары.

Как отметил глава региона, официальное празднование Дня города начинается у памятника первостроителю Самары князю Засекину уже по сложившейся традиции. «В 2014 году мы открыли здесь памятник, а уже со следующего года в День города состоялась церемония возложения. Наш город за это время сделал еще один — и значительный — шаг вперед. Самара динамично развивается, Самара блегоустраивается, вновь обретает промышленную мощь, когда-то утраченную, - как завещали наши прадеды, наши деды», - подчеркнул губернатор.

Основатель города был воеводой и в первую очередь стоял на защите рубежей Родины. И сегодня эту связь поколений олицетворяют ребята-бойцы, на передовой специальной военной операции защищающие мир родной земли. «В этот день мы не раз с благодарностью вспомним наших парней — тех, которые сейчас на линии фронта, и тех, кто отдали свои жизни для того, чтобы мы могли собираться под мирным самарским небом. Конечно, вместе с горожанами окажем всю необходимую помощь и поддержку семьям военнослужащих, окружим их заботой и вниманием», - сказал Дмитрий Азаров.

Как отметил глава региона, сегодня каждый на своем месте обязан делать то, что должен, приближая нашу победу. «Мы здесь Родину защищаем. И забывать об этом в это особое время для нашей страны нельзя ни на минуту, - заявил руководитель области. - Уверен, что мы справимся, все преодолеем. Ушедший год показывает, что, какой бы удар ни получала наша страна, наша область, Самара как капелька великой России, - мы этот удар держим. Мы становимся крепче и мы развиваемся, - заявил губернатор. - Но сделать нам предстоит еще больше, для того чтобы наша Отчизна знала, что Самарская область - опорный край державы, а город Самара - навсегда запасная столица».

К землякам обратился председатель Самарской Губернской Думы, Почетный гражданин Самарской области и города Самары Геннадий Котельников: «Сегодня наш любимый город преображается буквально на глазах. Все вместе мы творим новую историю, создаем новую Самару - современную, красивую, комфортную и удобную для жизни. Наш город имеет огромный потенциал развития. И все вместе, созидая и приумножая достигнутое, мы закрепляем за Самарой и Самарской областью звание опорного региона страны. С праздником, дорогие земляки!»

Глава Самары Елена Лапушкина напомнила значимые вехи истории города, заслуги выдающихся земляков, всех, кто строил, развивал, прославлял город, кто в разные годы занимался его благоустройством.

«Конечно, мы говорим спасибо нашим ветеранам - участникам Великой Отечественной войны. И сегодня мы восхищаемся новыми защитниками, теми ребятами, которые сейчас находятся на линии СВО, защищая наш справедливый мир, защищая нас с вами. Мы ждем их с победой и делаем все возможное для того, чтобы эта победа пришла пораньше», - обратилась она к собравшимся.

Глава города отметила, что новые вызовы времени самарцы встречают не унынием и пессимизмом, а новыми достижениями, успехами и победами.

«И так было во все времена. Спасибо всем за любовь к Самаре. Благодарю всех жителей за труд, целеустремленность, разнообразие талантов, которые и создают яркую палитру самарской жизни. С праздником, город трудовой доблести. Будьте счастливы и здоровы», - адресовала она поздравления горожанам.

В День города в Софийском соборе также состоялся благодарственный молебен, службу провел Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Фото: Дмитрий Бурлаков.