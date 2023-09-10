Я нашел ошибку
Главные новости:
Лавров подвел итоги саммита G20
В Самаре празднование Дня города началось с возложения цветов к памятнику князю Григорию Засекину
В Самаре празднование Дня города началось с возложения цветов к памятнику князю Григорию Засекину
На 12:00 явка на выборах Губернатора Самарской области составила 41,32%.
На 12:00 явка на выборах Губернатора Самарской области составила 41,32%
В Самарской области полицейские проводят уроки мужества
В Самарской области полицейские проводят уроки мужества
В Красноярском районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже сотового телефона
В Красноярском районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже сотового телефона
На 10:00 явка на выборах Губернатора Самарской области составила 38,06%.
На 10:00 явка на выборах Губернатора Самарской области составила 38,06%
В Пестравском районе в ДТП погиб человек
В Пестравском районе в ДТП погиб человек
В России проходит основной день голосования на выборах
В России проходит основной день голосования на выборах
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.92
-0.28
EUR 104.89
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре празднование Дня города началось с возложения цветов к памятнику князю Григорию Засекину

10 сентября 2023 13:38
232
В Самаре празднование Дня города началось с возложения цветов к памятнику князю Григорию Засекину

В воскресенье, 10 сентября, Самара отмечает 437-ю годовщину со дня своего основания. В честь Дня города состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику основателю Самары князю Григорию Засекину.

В возложении приняли участие губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, почетные граждане Самары и Самарской области, представители общественных организаций.

Праздничные фанфары исполнили Самарский концертный духовой оркестр, а также концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд». Коллектив «Волга-Бэнд» Саратовской областной филармонии неслучайно был приглашен выступить на празднике: как и Самару, Саратов более 400 лет назад основал князь Григорий Засекин, государственный деятель, защитник южных рубежей государства Российского, первый воевода Самары.

Как отметил глава региона, официальное празднование Дня города начинается у памятника первостроителю Самары князю Засекину уже по сложившейся традиции.  «В 2014 году мы открыли здесь памятник, а уже со следующего года в День города состоялась церемония возложения. Наш город за это время сделал еще один — и значительный — шаг вперед. Самара динамично развивается, Самара блегоустраивается, вновь обретает промышленную мощь, когда-то утраченную, - как завещали наши прадеды, наши деды», - подчеркнул губернатор.

Основатель города был воеводой и в первую очередь стоял на защите рубежей Родины. И сегодня эту связь поколений олицетворяют ребята-бойцы, на передовой специальной военной операции защищающие мир родной земли. «В этот день мы не раз с благодарностью вспомним наших парней — тех, которые сейчас на линии фронта, и тех, кто отдали свои жизни для того, чтобы мы могли собираться под мирным самарским небом. Конечно, вместе с горожанами окажем всю необходимую помощь и поддержку семьям военнослужащих, окружим их заботой и вниманием», - сказал Дмитрий Азаров.

Как отметил глава региона, сегодня каждый на своем месте обязан делать то, что должен, приближая нашу победу. «Мы здесь Родину защищаем. И забывать об этом в это особое время для нашей страны нельзя ни на минуту, - заявил руководитель области. - Уверен, что мы справимся, все преодолеем. Ушедший год показывает, что, какой бы удар ни получала наша страна, наша область, Самара как капелька великой России, - мы этот удар держим. Мы становимся крепче и мы развиваемся, - заявил губернатор. - Но сделать нам предстоит еще больше, для того чтобы наша Отчизна знала, что Самарская область - опорный край державы, а город Самара - навсегда запасная столица».

К землякам обратился председатель Самарской Губернской Думы, Почетный гражданин Самарской области и города Самары Геннадий Котельников: «Сегодня наш любимый город преображается буквально на глазах. Все вместе мы творим новую историю, создаем новую Самару - современную, красивую, комфортную и удобную для жизни. Наш город имеет огромный потенциал развития. И все вместе, созидая и приумножая достигнутое, мы закрепляем за Самарой и Самарской областью звание опорного региона страны. С праздником, дорогие земляки!»

Глава Самары Елена Лапушкина напомнила значимые вехи истории города, заслуги выдающихся земляков, всех, кто строил, развивал, прославлял город, кто в разные годы занимался его благоустройством.

«Конечно, мы говорим спасибо нашим ветеранам - участникам Великой Отечественной войны. И сегодня мы восхищаемся новыми защитниками, теми ребятами, которые сейчас находятся на линии СВО, защищая наш справедливый мир, защищая нас с вами. Мы ждем их с победой и делаем все возможное для того, чтобы эта победа пришла пораньше», - обратилась она к собравшимся.

Глава города отметила, что новые вызовы времени самарцы встречают не унынием и пессимизмом, а новыми достижениями, успехами и победами.

«И так было во все времена. Спасибо всем за любовь к Самаре. Благодарю всех жителей за труд, целеустремленность, разнообразие талантов, которые и создают яркую палитру самарской жизни. С праздником, город трудовой доблести. Будьте счастливы и здоровы», - адресовала она поздравления горожанам.

В День города в Софийском соборе также состоялся благодарственный молебен,  службу провел Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Фото: Дмитрий Бурлаков.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня Города
10 сентября 2023, 11:01
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня Города
В эти сентябрьские дни наш любимый город в 437-й раз отмечает свой рождения. Общество
174
Новый завод по переработке масла в Самарской области обеспечил 700 рабочих мест.
07 сентября 2023, 16:56
В Самарской области заработал один из крупнейших в Европе заводов по производству масла
Новый завод по переработке масла в Самарской области обеспечил 700 рабочих мест. Экономика
829
Дмитрий Азаров открыл Всероссийский форум «Вектор Самарской Науки»
07 сентября 2023, 09:42
Дмитрий Азаров открыл Всероссийский форум «Вектор Самарской Науки»
Отдельно Дмитрий Азаров поприветствовал зарубежных гостей, которые приехали в Самару перенимать опыт самарских ученых и делиться своими идеями по подготовке... Общество
457
В центре внимания
В Самаре празднование Дня города началось с возложения цветов к памятнику князю Григорию Засекину
10 сентября 2023  13:38
В Самаре празднование Дня города началось с возложения цветов к памятнику князю Григорию Засекину
220
На 12:00 явка на выборах Губернатора Самарской области составила 41,32%.
10 сентября 2023  13:33
На 12:00 явка на выборах Губернатора Самарской области составила 41,32%
97
Самара отмечает День Города: программа на 10 сентября
10 сентября 2023  11:17
Самара отмечает День Города: программа на 10 сентября
214
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня Города
10 сентября 2023  11:01
Дмитрий Азаров обратился к самарцам по случаю Дня Города
179
Самарцы продолжают голосовать за выбранного кандидата в Губернаторы Самарской области!
10 сентября 2023  10:55
Самарцы продолжают голосовать за выбранного кандидата в Губернаторы Самарской области
328
Весь список