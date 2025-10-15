Я нашел ошибку
в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
В Самаре подвели итоги проекта "Лаборатория госпабликов"

15 октября 2025 10:26
153
В Самаре подвели итоги проекта "Лаборатория госпабликов"

14 октября на площадке Исторического парка «Россия – Моя история» были подведены итоги федерального образовательного проекта «Лаборатория Госпабликов». В течение полугода администраторы госпабликов – официальных страниц органов власти в социальных сетях проходили обучение от экспертов АНО «Диалог Регионы» и Центра управления регионом Самарской области. 400 smm-специалистов получали новые знания и навыки, которые помогут им более эффективно взаимодействовать с аудиторией, качественно рассказывать о работе органов власти и подведомственных учреждений. 126 из них стали финалистами «Лаборатории госпабликов». 14 человек отмечены наградами министерства внутренней политики Самарской области.

«Вы не только специалисты по массовым коммуникациям, вам еще приходится быть профессиональными психологами. Это то, что отличает пиарщика сегодняшнего времени, потому что у вас прямой контакт с жителями, и он постоянный, ежедневный. Я уверен, что этот фестиваль, который организует АНО «Диалог» и Центр управления регионом, будет для вас полезным, потому что вам специалисты, эксперты, расскажут что-то новое. Вы обменяетесь опытом, это очень важно», - подчеркнул, обращаясь к участникам, министр внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов.

В рамках Лаборатории администраторы госпабликов не только разобрали лучшие практики ведения соцсетей, но и сами, в творческих командах, создавали креативный контент и предлагали друг другу идеи для будущих публикаций.

«В Самарской области свыше 2700 госпабликов, а их аудитория почти 3 миллиона подписчиков. Благодаря федеральному проекту «Лаборатория госпабликов» наши медиаменеджеры прокачали компетенции, чтобы их сообщества стали интереснее и полезнее людям», - отметила Екатерина Сидорова, руководитель ЦУР Самарской области.

По оценке ЦУР, в регионе можно выделить ТОП наиболее успешных госпабликов, среди них официальная страница ВКонтакте министерства здравоохранения, которое уже присутствует и в российском мессенджере МАХ. А также госпаблики администрации Тольятти, Кинеля, автономного учреждения «Самара Арена», Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. 

Подписывайтесь на госпаблики Самарской области – это оперативная проверенная информация и возможность получить обратную связь от органов власти в прямом диалоге.

Фото предоставлено ЦУР Самарской области

