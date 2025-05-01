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В Самаре почтили память тружеников тыла

1 мая 2025 18:53
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В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал «запасной столицей» страны.

 

В четверг, 1 мая, в День весны и труда состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу «Самара — город трудовой доблести». Участие в ней приняли Почетные граждане Самары и Самарской области, Герои Социалистического труда, представители общественных, волонтерских организаций, органов власти, предприятий.

Первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов поздравил участников церемонии, жителей региона с Первомаем от имени губернатора Вячеслава Федорищева. «В преддверии 80-й годовщины Великой Победы Первомай мы встречаем с особенным чувством. Символично, что начинается этот день здесь, в самом сердце Безымянки, в котором зародилась трудовая слава Самарской области. Мы помним, как нелегко достижения дались людям. Но несмотря ни на что, ценой нечеловеческих усилий, они сделали все для Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в обращении.

Напомним, за массовый героизм столице Самарской области было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести» Указом Президента России Владимира Путина 2 июля 2020 года. Это подчеркивает вклад Самары (Куйбышева) в Победу страны в Великой Отечественной войне. В декабре 2021 года стела была установлена на Аллее Трудовой Славы Безымянке — на проспекте Юных Пионеров — в знаковом месте в областной столице, символизирующем трудовую доблесть Куйбышева.

«В этот знаменательный день я адресую искренние слова признательности нашим ветеранам. Благодарю каждого за трудовые подвиги, — обратился губернатор. — Уверен, с опорой на славные трудовые традиции, заложенные нашими ветеранами, мы непременно добьемся решения стратегических задач, стоящих перед Самарской областью и всей Россией».

В годы Великой Отечественной войны Куйбышев стал «запасной столицей» страны: сюда были эвакуированы Правительство, Верховный Совет СССР, многие наркоматы, дипломатический корпус, учреждения культуры, организации и крупные промышленные предприятия. Только в 1942 году количество выпускаемой промышленной продукции на территории Куйбышевской области увеличилось в 5 раз по сравнению с 1940 годом, а к 1945 году — уже в 11 раз.

«Первое мая — это особый праздник для всей нашей страны, для нашего города особенно. Это праздник трудовых коллективов — заводчан, тружеников сельского хозяйства и всех тех, кто трудились на благо Победы в Великой Отечественной войне», — подчеркнула Ольга Баранова, директор Самарского дворца ветеранов, участник комитета «Самара 450».

«Я 12 лет работаю на предприятии ОДК Кузнецов и каждый год мы 1 мая собираемся здесь, на Аллее трудовой славы, в любую погоду. Это наш праздник, праздник трудовых коллективов. Сегодня здесь собрались молодежь и ветераны нашего предприятия. И вместе мы готовимся отпраздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войны — знаковая дата для коллектива нашего завода», — отметила участник комитета «Самара 450» Наталья Куракова.

За время войны в Куйбышеве были изготовлены 32 тысяч боевых самолетов Ил-2, каждая пятая авиабомба, каждый третий артиллерийский снаряд. Заводы города выпустили 70 тысяч минометов, 44 миллиона подшипников, детали для легендарных «катюш», корпуса мин, боеприпасы и многое другое. За трудовые подвиги многие городские предприятия награждались государственными наградами.

Важно отметить что почетное звание «Город трудовой доблести» согласно решению Главы государства носит и город Сызрань. В годы Великой Отечественной войны туда были эвакуированы 11 крупных предприятий. Выпуск продукции был налажен в рекордные сроки — уже в начале декабря, в разгар битвы за Москву, сызранцы отправили фронту партию боеприпасов — 35 тысяч мин.

Ключевую роль в снабжении фронта горючим сыграла сызранская нефтяная промышленность. 22 июля 1942 года первые цистерны с бензином, произведенным в Сызрани, были направлены на Сталинградский фронт. В этом была огромная заслуга и железнодорожников, подготовивших запуск новой линии Свияжск–Ульяновск–Сызрань–Сталинград. Всего в годы войны сызранцы собрали и доставили бойцам на передовой 25 тысяч теплых вещей, изготовили 41 миллион снарядов.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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