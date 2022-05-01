Я нашел ошибку
Главные новости:
3, 7 и 10 мая текущего года в режиме полного рабочего дня.
Режим работы региональных подразделений РЭО ГИБДД в период выходных и праздничных дней   
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
Губернатор подчеркнул: то, что крупнейшая шоколадная фабрика была построена именно в Куйбышеве, - заслуга Елены Васильевны.
Никто не забыт, ничто не забыто: в Самаре открыли памятник Елене Шпаковой
Врач рассказала об опасности пониженного давления
Врач рассказала об опасности пониженного давления
В Ставропольском районе столкнулось несколько машин
В Ставропольском районе столкнулось несколько машин
из Самарской области в Узбекистан пытались вывезти четырех бурых медвежат
Из Самарской области в Узбекистан пытались вывезти четырех бурых медвежат
В Самаре в праздничные дни работают волонтеры, которые помогают голосовать за благоустройство общественных территорий
В Самаре в праздничные дни работают волонтеры, которые помогают голосовать за благоустройство общественных территорий
Дачников Самарской области могут оштрафовать
Дачников Самарской области могут оштрафовать
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-1.28
EUR 74.56
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре отпразднуют Первомай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре отпразднуют Первомай

1 мая 2022 10:51
224
В Самаре отпразднуют Первомай

Празднование в честь Дня Труда 1 мая пройдет в Самаре на двух площадка. Так как режим повышенной готовности противодействия распространения коронавирусу так и не отменили, шествия рабочих коллективов в этом году не будет.

Но народные гуляния Роспотребнадзор разрешил, поэтому в городе будут организованы две площадки. Первая, традиционно, на площади Куйбышева. Здесь установят 40 локаций, каждая из которых будет посвящена определенной профессии. В 17:00 1 мая все желающие могут зарегистрироваться и принять участие в квесте, то есть пройти все станции и выполнить предлагаемые задания. Победителей объявят вечером того же дня, приз достойный – путешествие по России.

В 18:00 на площади Куйбышева начнется концерт с участием самарских коллективов. Название концерта символично – "Встречай Первомай!".

Вторая площадка, на рабочей Безымянке, начнет работу с раннего утра.

С 9:00 до 12:00 на Аллее Трудовой Славы будут работать интерактивные площадки, рассказывающие об истории крупнейших заводов и предприятий, эвакуированных в "запасную столицу" в годы Великой Отечественной войны. Здесь же можно будет посмотреть экспозиции военно-исторической техники, поискового движения России.

В 17:00 в главном парке Безымянки, имени 50-летия Октября пройдет концерт «Город трудовой доблести». Здесь также выступят самарские коллективы, зрителям предложат вокальные и хореографические номера. Главным исполнителем станет популярна в городе группа «Старый третий». Также горожане и гости Самары могут поучаствовать в викторине на знание истории трудовой доблести Самары – "запасной столицы" СССР в годы Великой Отечественной войны.

В 21:30 над Безымянкой запустят масштабный праздничный салют, сообщает "Царьград Самара".

6+

Теги: В центре внимания Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
01 мая 2022, 14:52
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести». Общество
102
На склон площади Славы пришло более 3000 человек.
29 апреля 2022, 18:55
Дмитрий Азаров вместе с земляками поддержал российских военнослужащих в патриотическом телемарафоне «Zа мир – без нацизма!»
На склон площади Славы пришло более 3000 человек. Политика
2157
Сенатор Андрей Кислов наградил и вручил подарки лауреатам и участникам конкурса детских рисунков, организованного по инициативе Совета Федерации.
31 марта 2022, 17:15
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
Сенатор Андрей Кислов наградил и вручил подарки лауреатам и участникам конкурса детских рисунков, организованного по инициативе Совета Федерации. Общество
1782
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
1 мая 2022  14:52
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
88
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2022  11:45
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
213
В Самаре отпразднуют Первомай
1 мая 2022  10:51
В Самаре отпразднуют Первомай
222
С 1 мая в России произойдет ряд изменений в законах и нормативных актах.
1 мая 2022  10:24
С 1 мая в России произойдет ряд изменений в законах и нормативных актах
326
На склон площади Славы пришло более 3000 человек.
29 апреля 2022  18:55
Дмитрий Азаров вместе с земляками поддержал российских военнослужащих в патриотическом телемарафоне «Zа мир – без нацизма!»
2157
Весь список