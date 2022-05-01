В Самаре отпразднуют Первомай

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Празднование в честь Дня Труда 1 мая пройдет в Самаре на двух площадка. Так как режим повышенной готовности противодействия распространения коронавирусу так и не отменили, шествия рабочих коллективов в этом году не будет.

Но народные гуляния Роспотребнадзор разрешил, поэтому в городе будут организованы две площадки. Первая, традиционно, на площади Куйбышева. Здесь установят 40 локаций, каждая из которых будет посвящена определенной профессии. В 17:00 1 мая все желающие могут зарегистрироваться и принять участие в квесте, то есть пройти все станции и выполнить предлагаемые задания. Победителей объявят вечером того же дня, приз достойный – путешествие по России.

В 18:00 на площади Куйбышева начнется концерт с участием самарских коллективов. Название концерта символично – "Встречай Первомай!".

Вторая площадка, на рабочей Безымянке, начнет работу с раннего утра.

С 9:00 до 12:00 на Аллее Трудовой Славы будут работать интерактивные площадки, рассказывающие об истории крупнейших заводов и предприятий, эвакуированных в "запасную столицу" в годы Великой Отечественной войны. Здесь же можно будет посмотреть экспозиции военно-исторической техники, поискового движения России.

В 17:00 в главном парке Безымянки, имени 50-летия Октября пройдет концерт «Город трудовой доблести». Здесь также выступят самарские коллективы, зрителям предложат вокальные и хореографические номера. Главным исполнителем станет популярна в городе группа «Старый третий». Также горожане и гости Самары могут поучаствовать в викторине на знание истории трудовой доблести Самары – "запасной столицы" СССР в годы Великой Отечественной войны.

В 21:30 над Безымянкой запустят масштабный праздничный салют, сообщает "Царьград Самара".

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