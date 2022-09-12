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В Самаре отпраздновали День города: ФОТО

12 сентября 2022 12:47
161
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО

А вечером горожан ждали сразу три салюта в трех точках губернской столицы.

В этом году Самара отмечает 436-летие. День рождения город праздновал с 9 по 11 сентября во дворах и общественных территориях, на площадях и набережной, в арт-пространствах и культурных учреждениях.

Самые массовые мероприятия развернулись в воскресенье, 11 сентября, в разных районах. Состоялись джазовые фестивали, концерты классической музыки, выступления кавер-бэндов, творческих коллективов, эстрадных артистов и другие мероприятия. Горожан ждали спортивные состязания и мастер-классы. Весь день 11 сентября на второй очереди набережной Волги проходил фестиваль фитнеса, приуроченный ко Дню города.

Предлагаем посмотреть кадры с прошедшего праздника!

А вечером горожан ждали три салюта в трех точках губернской столицы.

Фото: Дильдина Светлана

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Теги: В центре внимания Фоторепортажи

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