В Самаре отметят День защиты детей

1 июня, в День защиты детей, подготовлена развлекательная программа для детей и взрослых. В Струковском саду (Самара, ул. Красноармейская, 2а) в 10.00 начнется фестиваль «Пусть всегда будет детство». Областная столица – первый российский город, где организован подобный фестиваль. Благодаря коллаборации Правительства Самарской области, администрации г.о. Самара и киностудии «Союзмультфильм» в Струковском саду с 9.00 до 21.00 будет работать площадка «Союзмультфильма», а с 11.00 до 18.30 – различные другие тематические площадки.
Важно отметить инклюзивную составляющую фестиваля. Будут представлены площадки реабилитационных центров, где можно поучаствовать в коррекционно-развивающих мастер-классах. Взрослые смогут получить консультацию психолога, логопеда, также специалисты ответят на вопросы, связанные с отдыхом и оздоровлением детей, с оформлением мер социальной поддержки на детей.
Программа фестиваля «Пусть всегда будет детство!»:
Летний театр
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10.00—10.40
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Показ мультфильмов студии «Союзмультфильм»
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10.40—11.10
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Концертная программа детских творческих коллективов Самары
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11.10—11.25
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Интерактивная детская игровая программа
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11.25—12.00
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Концертная программа детских творческих коллективов Самары
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12.00—12.40
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Спектакль «Чиполлино»
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12.40—12.50
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Интерактивная детская игровая программа
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12.50—13.20
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Концертная программа детских творческих коллективов Самары
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13.20—13.50
|
Показ мультфильмов студии «Союзмультфильм»
|
13.50—14.00
|
Интерактивная детская игровая программа
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14.00—14.50
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Спектакль «Как Вовка «Золотую коллекцию» спасал»
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14.50—15.00
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Интерактивная детская игровая программа
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15.00—15.30
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Концертная программа детских творческих коллективов Самары
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15.30—16.00
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Показ мультфильмов студии «Союзмультфильм»
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16.00—16.25
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Концертная программа детских творческих коллективов Самары
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16.25—16.50
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Показ мультфильмов студии «Союзмультфильм»
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16.50—17.00
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Концертная программа детских творческих коллективов Самары
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17.00—18.00
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Спектакль «Мировое турне»
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18.00—18.20
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Концертная программа детских творческих коллективов Самары
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18.20—18.30
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Интерактивная детская игровая программа
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18.30—20.00
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Показ мультфильма «Суворов: великое путешествие».
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20.00—21.00
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Семейная дискотека. DJ Грин Бокс и группа «Старый третий»
На открытой эстраде с 11 часов пройдут спектакли ведущих детских театральных коллективов Самары – театров «Зерцало», «Дорога добра», «Надежда», «Доброе утро» и другие. На площадке установлена большая фотозона в стилистике знаменитого мультфильма «Тайна третьей планеты», работают мастер-классы по изготовлению деревянных значков. В перерыве между спектаклями – веселые танцы с «космическими» персонажами.
Площадка Киностудии имени Горького (у памятника Максиму Горькому) приглашает на серию мастер-классов от педагогов и кураторов курсов Киношколы Gorky Synergy по основным направлениям сферы кинематографа. В ходе мастер-классов педагоги расскажут, покажут и совместно с аудиторией изучат на практике разные приемы работы актера и режиссера на площадке, узнают все подробности о работе сценариста в кино и проведут тренинг по технике речи.
Студия «Союзмультфильм» проводит мастер-класс по анимации для воспитанников студий мультипликации.
С 11.30 часов до 18.30 можно посетить площадки:
Анимационная программа «Оранжевая корова»: эстафета «Собери ягоды», танцы с Бо и Зо, тематические игры и загадки.
Анимационная программа «Чебурашка и крокодил Гена»: гигантское домино с героями мультфильма, игра «Покорми Чебурашку апельсинами».
Анимационная программа «Простоквашино»: игра «Угадай, кто?», конкурс на лучшее селфи с Шариком и Матроскиным.
Детский технопарк: Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества проведет занятия по техническому моделированию, робототехнике, представит аттракционы виртуальной реальности.
Площадка мастер-классов «Здравствуй, лето!»: мастер-классы по аппликации, изготовлению памятных сувениров, оригами, декупажу, рисунку.
Площадка «Тифляндия» представит подвижные игры – голбол, торбол, продемонстрирует применение шрифта Брайля и «говорящие» весы.
Информационно-консультативная площадка: здесь взрослые смогут получить консультацию психолога, логопеда; специалисты ответят на вопросы, связанные с отдыхом и оздоровлением детей, с оформлением мер социальной поддержки на детей.
На игровой площадке пройдет викторина для детей «Самара - многонациональная», мастер-классы по прикладному творчеству, конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы по здоровому образу жизни, занятия танцами, а также выступление творческих коллективов.
На площадке коррекционно-развивающих мастер-классов можно получить консультации учителя-дефектолога, учителя-логопеда. Пройдут мастер-классы «Школа Самоделкина», «Моё настроение», «Разноцветное лето», «Секреты твистинга» (фигуры из шаров), «Фотобутафория» и другие.
На спортивной площадке будет организовано тестовое выполнение нормативов комплекса ГТО по отдельным видам испытаний.
На площадке творчества для самых маленьких можно вылепить любимых героев мультфильмов из пластилина.
В течение всего праздника работают площадки аква-грима и флеш-тату с героями «Союзмультфильма».
Вход на территорию парка будет открыт для всех желающих (в целях обеспечения безопасности - через рамки металлодетекторов, также будет обеспечен досмотровый режим).
Учреждения культуры Самарской области также подготовили мероприятия для маленьких посетителей и их родителей. Основные экспозиции областных музеев в этот день можно будет посетить бесплатно.
В музее имени Алабина в 10.00 стартует программа, посвященная Дню защиты детей. На первом этаже будет работать "трогательная" зона с вопросами и ответами по истории Самары, где можно попробовать угадать экспонаты на ощупь по имеющимся подсказкам. Также в музее гостит интерактивная выставка «Азбука Самары», посвящённая областной столице, которая будет интересна и детям, и взрослым.
В мемориальной усадьбе музея им. В.И. Ленина в 11:00 - мероприятие «А у нас во дворе…», музейная игротека: подвижные игры и забавы на открытом воздухе.
Исторический парк «Россия – моя История»: экспозиции "Рюриковичи/Романовы", "ХХ век".
Музей Модерна: экспозиции «Интерьеры в стиле модерн», «Люди и вещи», «Бремя модерна».
В Самарском художественном музее будет организован бесплатный вход для всех категорий граждан на все экспозиции в основном здании на Куйбышева, 92, а также в филиале музея в с. Ширяево. Кроме того, в 13.00 состоится открытие выставки художественных работ учащихся школы № 6 г. Донецк, а также благотворительное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья «Души Цвета Покажем», организованное благотворительным фондом «Источник Веры» при поддержке благотворительного фонда «Радость». В программе - поздравления от представителей государственных и общественных организаций, творческая экспозиция картин “Души Цвета Покажем”, выступления творческих коллективов г.о. Самара.
Самарская библиотека для молодёжи в 10:00 откроет площадку в Струковском парке в рамках программы «Доступная библиотека». В программе - приключения на острове чтения, совместно с Самарской городской общественной организацией детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды».
Самарская областная детская библиотека представит программу «Пусть всегда будет детство». В 11:00 стартует литературно-игровой час для дошкольников «И девчонки, и мальчишки - все на свете любят книжки…»:
11:00 -интерактивное путешествие «Лето в рюкзаке» для детей от 7 до 9 лет.
12:00 - онлайн-викторина «О лете говорим стихами» для детей от 7 до 14 лет.
15:00 - рисунки на асфальте «Лето наших улыбок» для детей от 4 до 12 лет.
15:00- «Игротека в библиотеке» для детей от 7 до 14 лет. Посещение по записи.
ЦРК «Художественный» в 11.00 представит интерактивную программу с показом мультипликационного фильма "Дерево желаний". Вход свободный, по предварительной заявке по телефону 332 04 82. В этот же день начиная с 13.00 "День попкорна" - попкорн каждому маленькому зрителю.
В виртуальном концертом зале Тольяттинской филармонии в 11.00 пройдет бесплатный показ мультфильмов из цикла «Сказки Старого Пианино», созданных Студией М.И.Р. в сотворчестве с ведущими российскими мультипликаторами, аниматорами, композиторами и режиссерами. Ребята и их родители проследуют по жизненному пути вместе с гением барокко Иоганна Себастьяна Баха, неистовым романтиком Людвигом ван Бетховеном и «музыкальным гурманом» Джоаккино Россини.
В 13:30 Самарский зоопарк приглашает поучаствовать в увлекательном зооквесте "Малыши животного мира". Задания квеста - ребусы, загадки, вопросы, анаграммы на знание образа жизни животных, их поведенческих и физиологических особенностей. Победители получат сувениры от зоопарка. Все ребята, пришедшие на праздник, смогут сделать бесплатный аквагрим в виде животных, который предоставят друзья и партнеры зоопарка - художники детской школы искусств № 3 «Младость». В программе мероприятия - веселая акция «Погладь меня», на которой можно будет погладить прирученных животных.
В 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на презентацию книги самарского автора Анны Урюпиной «Раненая мама». Книга о детском аутизме, позволяющая понять детей, а вместе с этим поддержать родителей, которые вынуждены оставаться один на один с диагнозом своего ребенка.
С 11:00 до 17:00 в Струковском саду актрисы Самарского театра кукол (заслуженная артистка РФ Ирина Пашкевич и Людмила Павлова) проведут мастер-классы по кукловождению. Во время мастер-классов каждый их участник сможет познакомиться с профессией актера-кукольника и почувствовать себя настоящим артистом. Это будут мастер-классы полного погружения: гости фестиваля не только узнают о том, как двигается и думает кукла в руках актера, но и проникнут в тайны и секреты кукольного мастерства.