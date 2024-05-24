В Самаре отметят День осетинского языка и литературы

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26 мая 2024 года с 15:00 в Этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» (г. Самара, Куйбышевский внутригородской район, ул. Александра Солженицына) будет отмечаться День осетинского языка и литературы. В Самаре празднование организуется по инициативе СООО «Осетинский национально-культурный центр «Алания». Это стало ежегодной традицией. Мероприятие пройдет при поддержке Администрации Самары.

В целях повышения общественного внимания к сохранению и развитию осетинского языка как важнейшей составной части национальной культуры в мае 2003 года Александром Дзасоховым, который на тот момент являлся Президентом Республики Северная Осетия – Алания, и был учрежден вышеуказанный праздник. Он приурочен ко времени выхода в свет (май 1899 года) жемчужины осетинской поэзии – "Ирон фандыр" ("Осетинская лира") Коста Хетагурова.

В 2024 году празднование приурочено и к Году семьи. В связи с этим на мероприятии запланирован показ традиционного осетинского свадебного обряда.

Кроме того, участники праздника будут читать стихи на осетинском языке, который хранит богатейшую духовную культуру древних индоиранских народов. Квинтет «Уацамонга» и Белла Койбаева исполнят осетинские песни. Помимо этого, выступят младшая, средняя и старшая группы народного хореографического ансамбля «Амонд».

Как подчеркивают организаторы мероприятия, ежегодно этот праздник объединяет осетин разных поколений – и старейшин, и совсем юных, только осваивающих азы родного языка. Для участников праздника это еще один повод насладиться звучанием и произношением родной речи, продемонстрировать и подрастающему поколению, и взрослым красоту, богатство и уникальность языковой культуры. Взрослые стремятся к тому, чтобы дети «впитывали» ее самобытность «с молоком матери», с первыми колыбельными песнями. В Год семьи это особенно важно, поскольку повышенное внимание уделяется сохранению любви, верности, уважения и взаимопонимания, поддержке традиционных семейных ценностей как основ крепкой и счастливой семьи, залога стабильности и процветания общества.

Отметим также, что осетинский язык относится к иранской группе индоевропейской языковой семьи и считается единственным преемником скифо-сармато-аланского языка, что делает его уникальным памятником истории и культуры осетинского народа. При этом любовь осетин к родному языку и одновременно стремление к глубокому знанию русского языка и культуры, уважение к духовному наследию других народов и патриотизм всегда были яркой гранью национального самосознания осетинского народа, судьба которого неразрывно связана с Россией. Осетины, живущие в Самарской области, прикладывают все усилия для укрепления дружбы между народами и процветания многонациональной Родины.

На мероприятие в Этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» приглашены осетины Самары, Тольятти и других городов и поселений региона, областные и городские власти, сотрудники Дома дружбы народов, представители национально-культурных центров.

Фото: администрация Самары