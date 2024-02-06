В Самаре отметили День российской науки

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Во вторник, 6 февраля, в преддверии Дня российской науки губернатор Дмитрий Азаров встретился с научным сообществом Самарской области – учеными, исследователями, профессорами, преподавателями и студентами. Именно благодаря их трудам, открытиям и разработкам регион имеет славу сильнейшего научно-образовательного центра страны.

Глава региона дал старт работе 50-й Самарской областной студенческой научной конференции, открытие которой состоялось в Самарском университете им. Королева. Это традиционное ежегодное мероприятие, которое с 1974 года обобщает достижения студентов университетов Самарской области по естественным, общественным, техническим и гуманитарным дисциплинам.

«Такая солидная история ко многому обязывает всех участников конференции, – отметил Дмитрий Азаров. – Трудно поспорить с тем, что эта конференция является площадкой передовой научной мысли. Она придает импульс нашему развитию, способствует преумножению уникального научного потенциала нашего региона. Делает результаты научной деятельности более заметными, востребованными, нужными для всех граждан». Губернатор предложил Владимиру Богатыреву, ректору Самарского университета им. Королева, провести ретроспективный анализ тех идей, которые когда-то рассматривались на научной конференции за 50-лентнюю историю. «Интересно посмотреть, какие предложения были потом внедрены в жизнь, работают до сих пор в тех или иных агрегатах, технологиях. Предлагаю это сделать», – обратился руководитель региона.

Востребованность научных идей и разработок жителями Самарской области, предприятиями России является одной из целей Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом страны Владимиром Путиным. Напомним, глава государства поставил задачу достичь технологического суверенитета России. «И мы целенаправленно к этому идем, – заявил Дмитрий Азаров. – Самарская область – в числе передовых регионов по научно-техническому потенциалу. У нас есть сильнейшие вузы, научные школы различного профиля, в которых работают академики, член-корреспонденты Российской академии наук. Мы гордимся тем, что благодаря деятельности нашего научного сообщества родились уникальные, прорывные проекты, которые активно внедряются в практику не только в нашей стране, но и за ее пределами». Это касается, к примеру, развития эндопротезирования, информационных технологий, беспилотных летательных аппаратов и систем, а также многих других направлений.

В настоящее время регион активно использует все возможности для расширения и укрепления научного потенциала. Одним из первых шагов в этой работе стало создание научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». На сегодняшний день в него входят 83 участника: 49 предприятий – индустриальных партнеров, 25 университетов и 8 научных организаций. «Находясь в тесной кооперации, они эффективно решают задачи реального сектора экономики, обеспечивают технологическое развитие крупнейших корпораций страны», – отметил губернатор.

Он добавил, что благодаря федеральной поддержке в Самарской области работают передовые инженерные школы – в отрасли авиастроения и медицины. «Среди их прорывных разработок – малые космические аппараты дистанционного зондирования Земли; малоразмерные газотурбинные двигатели и энергетические установки; региональные пассажирские самолеты и беспилотные авиационные системы, бионические, биотехнические, нейросетевые системы. В этих школах в прямом смысле создается будущее – разрабатываются инновационные продукты, готовятся высококвалифицированные научные кадры», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ближайшем будущем еще одна передовая инженерная школа – «Гибридные и комбинированные технологии» – появится в Автограде на базе Тольяттинского государственного университета, где будут готовить специалистов по автомобилестроению.

Еще одна точка роста – программа стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», в которую вошли сразу три вуза: Самарский университет им. Королева, Самарский государственный медицинский университет, а также Тольяттинский государственный университет. «То, что наши вузы участвуют в программе академического лидерства, передовых инженерных школ, говорит о высоком уровне высшего образования и научных исследований в нашем регионе», – считает глава региона.

Следующий шаг – строительство международного межвузовского кампуса, в котором будет внедрена система непрерывного образования. Проект реализуется благодаря прямой поддержке Президента страны. В нем планируется разместить центр для одаренных детей «Вега», который работает в регионе по модели «Сириуса». Кроме того, планируется размещение школы Сбера. Будут привлечены и индустриальные партнеры. «Считаем, что эта площадка даст мощнейший инновационный импульс развитию нашего региона, а также позволит нам подготовить тысячи высококлассных специалистов, способных обеспечить технологическое развитие предприятий реального сектора экономики страны. Надеюсь, что многие из тех, кто приедут будущее свое свяжут с нашей Самарской областью», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что ежегодно отмечается рост интереса к науке в нашем регионе. Сегодня в Самарской области сформирована комплексная система поддержки научно-исследовательской сферы. «Оказывается грантовая поддержка научных проектов, связанных с решением прикладных задач в интересах развития Самарской области. Стипендиями и премиями награждаются талантливые студенты, аспиранты, ученые и конструкторы. Сто молодых ученых и конструкторов ежегодно становятся получателями денежных премий за свои достижения, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы нацелены продолжать поддерживать научный сектор. Все это вне всякого сомнения важно для решения главных задач страны – суверенитета по всех смыслах, в том числе технологического. Без него говорить о полном суверенитете России просто не приходится. Эта задача, поставленная Президентом, - важнейшая. В период беспрецедентных по своему масштабу несправедливых экономических и технологических санкций в отношении нашей страны, в условиях агрессии это тем более важно. И запрос, который формируется в том числе нашими предприятиями оборонного комплекса, Министерством обороны, конечно, обязывает нас к тому, чтобы над задачей обеспечения технологического суверенитета работали каждый день».

В этом году на поддержку научного сектора из областного бюджета выделены серьезные средства – около одного миллиарда рублей, которые направлены финансирование научных разработок, образовательной деятельности вузов. «Следующим шагом станет создание отдельного департамента по взаимодействию с университетами, такое решение мною уже принято, – заявил губернатор. – Этот департамент будет заниматься научными разработками и высшим образованием. В ближайшее время в структуре Правительства он будет создан».

Руководитель области отметил, что был бы искренне рад видеть участников сегодняшней конференции в числе победителей региональных, федеральных и международных конкурсов. «Желаю вам успехов в работе на благо родной земли, нашей прекрасной Самарской области и великой Родины – России. Никогда не забывайте о том, что от ваших разработок, вашего упорства, труда зависит технологический суверенитет нашей страны, ее судьба, ее будущее. Наша страна и Самарская область рассчитывает на вас», – обратился Дмитрий Азаров к участникам конференции.

Студентов, преподавателей, профессоров и ученых поприветствовал депутат Государственной думы РФ от Самарской области Леонид Симановский. Он передал приветы от первой женщины-космонавта, депутата федерального парламента Валентины Терешковой, а также от Владимира Чехонина, заместителя президента Российской академии наук.

«Без развития науки не будет развития страны. Это все понимают, это все знают. И неслучайно Президент страны Владимир Владимирович Путин недавно встретился с президентом РАН, чтобы поговорить о задачах, которые стоят перед наукой, о том, как их решать. И вообще этой встречей он дал понять, что наука – одно из самых главных что у нас есть, – отметил Леонид Симановский. – Давайте с вами вместе сделаем все для того, чтобы в следующем году в федеральном бюджете цифра на финансирование всей науки Самарской области выросла, чтобы вы все более уверенно развивались и развивали регион».

В завершении торжественной части 50-й Самарской областной студенческой научной конференции губернатор Дмитрий Азаров вручил дипломы и нагрудные знаки лауреатам Губернских премий в области науки и техники за 2023 год. Всего были отмечены 20 молодых ученых. Отбором проектов занималось научное сообщество региона, в состав которого входит Виктор Сойфер, академик РАН, президент Самарского университета им. Королева. Глава региона особо отметил его вклад в развитие науки в области: «Он провел достойную работу для того, чтобы самые достойные разработки и исследования были отмечены Губернскими премиями. Уверен, что отбор был справедливым, исходя из значимости тех разработок, которые были представлены для участия. Надеюсь, что вместе, сообща мы еще многое сделаем для нашей Самарской области и для нашей Родины – России».

Среди тех, кто стал лауреатом Губернских премий в области науки и техники, заведующий кафедрой организации и управления перевозками, профессор кафедры эксплуатации авиационной техники, доктор технических наук Альберт Гареев. Его исследования связаны с диагностикой сложных технических систем. Этим проектом он занимается с 2005 года. «Зная портреты динамических характеристик, грубо говоря карту, можно с определенной достоверностью сказать, что через определенное время наступит отказ конкретного элемента агрегата, узла в сложной системе. И можно будет его заранее заменить. В реальной жизни это может применяться на любой технике, в автомобилестроении, авиастроении, а также в организации производства, я имею в виду серийного, на конвейерах, заводах, когда нужно знать оставшийся ресурс станков, разных сложных технических комплексов», – рассказал молодой ученый.

Директор инжинирингового центра Самарского университета Иван Зубрилин вместе со своими коллегами занимаются разработкой подходов к использованию перспективных видов топлив в двигателях газотурбинных, преимущественно авиационных. «Есть такая проблема углеродного загрязнения, авиации она также касается. Преимущественно топлива, которые используются в авиации, нефтепроизводные, и поэтому они увеличивают количество углеродов в атмосфере. Для того чтобы снизить углеродную нагрузку, снизить финансовую нагрузку, в том числе на нас как на пассажиров, необходимо вводить новые виды топлива. Они должны быть из возобновляемых источников энергии – это растительные, вторичные различные источники, вот этим мы на сегодняшний день занимаемся», – рассказал он. Молодой человек научной деятельностью занимается уже более 10 лет и уже есть успешные результаты. Этому способствует поддержка в виде различных грантов, в том числе и Губернские премии, лауреатом которой он стал по итогам прошлого года.

Дмитрий Азаров оценил возможности нового коворкинг-центра Самарского университета им. Королева – интерактивного пространства для студентов, которое было создано благодаря участию вуза в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и при поддержке регионального Правительства.

В коворкинг-центре студенты во внеучебное время могут поработать над своими проектами как индивидуально, так и в группах, подискутировать на те или иные темы, используя необходимую литературу и современное оборудование. «Все сделано исключительно исходя из пожеланий студентов, которые сами же выступили с инициативой создания такой рабочей зоны», – добавил ректор университета Владимир Богатырев.

«На достигнутом не надо останавливаться. Надеюсь, что коворкигн-зона будет развиваться, дополняться оборудованием. Здесь нужно идти от запросов студентов и молодых ученых», – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к ректору.

Также губернатору представили передовые разработки по самым разным направлениям. Одна из таких – устройство, позволяющее глушить сигнал любых беспилотных средств на расстоянии до 3 км. Его можно будет использовать как в рамках специальной военной операции, так и для защиты массовых мероприятий городских.

«Главное, чтобы у изделия была эффективность, тогда и будет запрос на него, – отметил губернатор в беседе с разработчиками. – Сегодня существует множество различных систем, в том числе дорогостоящих. Но меня заинтересовала ваша разработка, которая предназначена для защиты объектов, общественных пространств». В ближайшее время эти устройства после проверки в лабораторных условиях будут испытаны на военном полигоне, чтобы проверить качество и стабильность работы устройств. Дмитрий Азаров попросил доложить ему о результатах испытаний.

Директор Центра беспилотных систем Самарской области Давид Овакимян представил образцы беспилотных летательных аппаратов – маленьких и больших, которые могут работать в воздухе до 24 часов. «Это исключительно разработки Самарского университета в области беспилотной авиационной техники. Конкурентных преимуществ у наших образцов стало больше, в том числе по качеству связи», – рассказал он губернатору.

Все комплектующие разработаны и произведены в Самарском университете им. Королева за исключением магнитов, которые уже в ближайшее время начнет производить и поставлять предприятие из Самарской области. Дмитрий Азаров во время беседы с авторами проектов предложил организовать и провести конференцию со всеми разработчиками и производителями в сфере беспилотных авиационных систем для обсуждения направлений совместной работы. «Уверен, когда мы поймем, кто чем занимается, мы сможем объединить усилия и получить дополнительную синергию», – выразил свое мнение глава региона. При этом вуз активно работает с компанией «Транспорт будущего», которая в Самарской области занимается выпуском беспилотных авиационных систем. Напомним, первый этап производства был запущен в конце прошлого года.

Также, Дмитрий Азаров познакомился с работой «Передовой инженерной аэрокосмической школы», которая создана в Самарском университете им. Королева. Заместитель ректора Самарского университета им. Королева, директор Института авиационной и ракетно-космической техники Иван Ткаченко рассказал губернатору, что в одной из аудиторий представлен интерактивный комплекс опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных «VR-технологий». Они используются для подготовки специалистов по цифровой трансформации производства аэрокосмической техники с использованием технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. Пространство позволяет обучающимся получить навык разработки цифровых двойников производственных процессов, лежащих в основе киберфизической системы производственной организации.

В соседней аудитории находится интерактивный комплекс опережающей подготовки инженерных кадров на основе современных цифровых технологий «Робототехника и мехатроника». Руководитель комплекса Максим Блохин рассказал, что созданное пространство позволяет охватывать разработку и исследование систем управления приводами, механизмами и робототехническими системами, изучать методы идентификации статических и динамических параметров мехатронных систем, а также использовать методы машинного обучения применительно к областям идентификации и реализации движения роботов.

Помимо прочего, глава региона посетил лабораторию промышленного интернета вещей. Она позволяет проводить прикладные исследования принципов построения типовых сетевых архитектур, проводных и беспроводных интерфейсов, а также изучение принципов построения облачных платформ мониторинга и управления.

Отдельное внимание было сосредоточено на суперкомпьютере «Сергей Королев». Система построена на базе линейки оборудования IBM BladeCenter с использованием блейд-серверов и обеспечивает пиковую производительность 40 триллионов операций с плавающей точкой в секунду (40 ТФлопс).

Во время беседы с учеными, Дмитрий Азаров напомнил, что российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по пребыванию в космосе. Сейчас – он совершает пятый полет, который завершится 23 сентября 2024 года. К этому времени его стаж в космосе составит 1110 суток – чуть больше трех лет. Глава региона высказал идею о представлении космонавта к званию Почетного гражданина Самарской области. Научное сообщество региона эту инициативу поддержало, тем более, что Олега Кононенко с самарской землей и университетом многое связывает.

Дмитрий Азаров поблагодарил ученых за труд и выразил уверенность в том, что совместной работой «мы вновь и вновь будем подтверждать статус Самарской области как опорного региона страны в развитии науки, образования, технологий и промышленности».

Фото: Андрей Савельев