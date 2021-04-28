В Самаре открылся Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0"

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Сегодня, 28 апреля, в Самаре стартовал Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0". Главной темой мероприятия станет создание удобной и понятной для человека системы предоставления государственных и муниципальных услуг в социальной сфере и в бизнесе.

Напомним, такую задачу поставил Президент страны Владимир Путин в Послании, с которым Глава государства выступил неделю назад.

«Президент страны очень четко обозначил принципы госуправления и еще раз напомнил всем, что в центре всех наших усилий - человек, его потребности и заботы. Это главное, чему посвящен наш форум», - подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на пленарном заседании.

Форум пройдёт по четырем направлениям (трекам): "Клиентоцентричность", "Эффективность госуправления", "Оптимизация деятельности органов власти", "Привлечение и удержание талантов". Площадки работают в гибридном формате. Часть участников находятся в дискуссии очно, большинство – подключаются онлайн. Все четыре направления форума будут работать параллельно и транслироваться на YouTube, у участников будет возможность подключиться к любому из них.

Ключевыми спикерами стали представители Агентства стратегических инициатив, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Участники обсудят развитие кадрового потенциала, работу с молодежью, эффективность государственного, муниципального управления, поделятся своим мнением о том, как выстроить плодотворную работу власти.

Дмитрий Азаров отметил: необходимо перестроить мышление чиновников, вывести на первый план человекоцентричность. Сейчас в регионе прорабатывается идея социального казначейства, чтобы человек мог получать меры государственной поддержки и услуги без лишней бюрократии, беготни за справками по различным ведомствам. Оптимизируется работа Фонда занятости региона и его взаимодействия с органами власти. Все это призвано создать такую систему, при которой человек смог бы пользоваться услугами и сервисами, не выходя из дома.

В вопросе создания удобных для людей сервисов важно работать на опережение, предвосхищать некоторые ожидания человека, которые могут быть неосознанными. Это в итоге дает очень серьезный позитивный эффект от взаимодействия с властью, подчеркнул Губернатор.

"Рассчитываю, что сегодня мы сформируем целый ряд эффективных решений, которые будем претворять в жизнь в Самарской области", - сказал Дмитрий Азаров.

Чтобы сделать госуслуги максимально удобными для людей, по поручению Главы региона в Самарской области создан Проектный офис по внедрению «Национально социальной инициативы» (НСИ) Агентства стратегических инициатив (АСИ). НСИ направлена на выявление и устранение барьеров, мешающих гражданам получать качественные государственные услуги. Сегодняшний форум, который инициирован Губернатором и поддержан генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой, станет отправной точкой для генерации новых идей в этом направлении.