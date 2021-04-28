Я нашел ошибку
Главные новости:
Перевозки будут организованы по 29 маршрутам, на которых планируется задействовать до 57 автобусов среднего и большого класса.   
В Самаре регулярные дачные перевозки стартуют традиционно 1 мая
В Самаре объединят школу с детсадом
В Самаре объединят школу с детсадом
Кабмин заявил о преодолении Россией острой фазы пандемии
Кабмин заявил о преодолении Россией острой фазы пандемии
В Самаре молодой водитель сбил девочку-подростка
В Самаре молодой водитель сбил девочку-подростка
Самарские приставы находят автомобили нарушителей ПДД благодаря Паутине»
Самарские приставы находят автомобили нарушителей ПДД благодаря «Паутине»
Самарцы очистили около 3 гектаров земли
Самарцы очистили около 3 гектаров земли
Активисты ОНФ Самарской области отметили День работника скорой помощи «в полях»
Активисты ОНФ Самарской области отметили День работника скорой помощи «в полях»
В Белгороде медсестра убила тяжелобольного мужа
В Белгороде медсестра убила тяжелобольного мужа
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.96
0.19
EUR 90.47
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сегодня, 27 апреля самарцев приглашают на десятые Аксаковские онлайн-чтения
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре открылся Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0"

28 апреля 2021 13:20
105
В Самаре открылся Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0"

Сегодня, 28 апреля, в Самаре стартовал Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0". Главной темой мероприятия станет создание удобной и понятной для человека системы предоставления государственных и муниципальных услуг в социальной сфере и в бизнесе. 

Напомним, такую задачу поставил Президент страны Владимир Путин в Послании, с которым Глава государства выступил неделю назад.

«Президент страны очень четко обозначил принципы госуправления и еще раз напомнил всем, что в центре всех наших усилий - человек, его потребности и заботы. Это главное, чему посвящен наш форум», - подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на пленарном заседании.

Форум пройдёт по четырем направлениям (трекам): "Клиентоцентричность", "Эффективность госуправления", "Оптимизация деятельности органов власти", "Привлечение и удержание талантов". Площадки работают в гибридном формате. Часть участников находятся в дискуссии очно, большинство – подключаются онлайн. Все четыре направления форума будут работать параллельно и транслироваться на YouTube, у участников будет возможность подключиться к любому из них.

Ключевыми спикерами стали представители Агентства стратегических инициатив, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Участники обсудят развитие кадрового потенциала, работу с молодежью, эффективность государственного, муниципального управления, поделятся своим мнением о том, как выстроить плодотворную работу власти.

Дмитрий Азаров отметил: необходимо перестроить мышление чиновников, вывести на первый план человекоцентричность. Сейчас в регионе прорабатывается идея социального казначейства, чтобы человек мог получать меры государственной поддержки и услуги без лишней бюрократии, беготни за справками по различным ведомствам. Оптимизируется работа Фонда занятости региона и его взаимодействия с органами власти. Все это призвано создать такую систему, при которой человек смог бы пользоваться услугами и сервисами, не выходя из дома.

В вопросе создания удобных для людей сервисов важно работать на опережение, предвосхищать некоторые ожидания человека, которые могут быть неосознанными. Это в итоге дает очень серьезный позитивный эффект от взаимодействия с властью, подчеркнул Губернатор.

"Рассчитываю, что сегодня мы сформируем целый ряд эффективных решений, которые будем претворять в жизнь в Самарской области", - сказал Дмитрий Азаров.

Чтобы сделать госуслуги максимально удобными для людей, по поручению Главы региона в Самарской области создан Проектный офис по внедрению «Национально социальной инициативы» (НСИ) Агентства стратегических инициатив (АСИ). НСИ направлена на выявление и устранение барьеров, мешающих гражданам получать качественные государственные услуги. Сегодняшний форум, который инициирован Губернатором и поддержан генеральным директором АСИ Светланой Чупшевой, станет отправной точкой для генерации новых идей в этом направлении.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров Проектирование госуправления 4.0 Форум

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
День работника скорой помощи: Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков
28 апреля 2021, 12:48
День работника скорой помощи: Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков
Глава региона посетил самарскую городскую станцию скорой помощи. Здравоохранение
94
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Послание Президента: взгляд из регионов».
27 апреля 2021, 19:20
Дмитрий Азаров: «Открытость власти является главным требованием сегодня»
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи принял участие в круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему «Послание Президента:... Политика
364
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
26 апреля 2021, 10:41
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
Президент РФБ Андрей Кириленко отметил большие успехи в развитии самарского баскетбола. Спорт
472
В центре внимания
28 апреля 2021  13:56
Экспертный институт социальных исследований провел круглый стол на тему: «Послание Президента: взгляд из регионов»
Экономика
18
В Самаре открылся Всероссийский форум
28 апреля 2021  13:20
В Самаре открылся Всероссийский форум "Проектирование госуправления 4.0"
Общество
99
День работника скорой помощи: Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков
28 апреля 2021  12:48
День работника скорой помощи: Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков
Здравоохранение
99
В историческом центре Самары планируют возвести высотки
28 апреля 2021  11:52
В историческом центре Самары планируют возвести высотки
Строительство
122
Самарская область — в числе лидеров по работе с обратной связью с населением в Интернете
28 апреля 2021  11:29
Самарская область — в числе лидеров по работе с обратной связью с населением в Интернете
Общество
121
Весь список