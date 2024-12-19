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В Самаре открылся первый кадетский класс Росгвардии

19 декабря 2024 09:47
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В Самаре открылся первый кадетский класс Росгвардии

28 учеников 7 «Д» класса самарского лицея № 124 имени подполковника полиции Дениса Лазутина приняли присягу, вступив в первый кадетский класс Росгвардии в Самаре.

«Открытие первого кадетского класса Росгвардии – важное событие в Самаре, где патриотическому воспитанию подрастающего поколения уделяется особое внимание. Ребята сделали взрослый шаг вступив в ряды кадетов, выбрали путь чести, дисциплины и служения. Путь, который требует силы воли, упорства и готовности к преодолению трудностей. Уверен, здесь они обретут не только новые знания и навыки, но и верных друзей и надёжных товарищей», - отметил и.о.Главы Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara) .

Это первый профильный кадетский класс в Самаре, помимо общеобразовательной программы, школьники будут изучать военно-прикладные дисциплины. Новые предметы им будут преподавать сотрудники Росгвардии.

После принятия присяги кадеты вместе с почетными гостями возложили цветы к мемориальной доске подполковнику полиции Денису Лазутину.

Теги: Росгвардия

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