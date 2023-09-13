В Самаре открылся Археологический центр

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Первую выставку (6+) представили в Самарском археологическом центре - новом филиале Областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина. Главная тема экспозиции - человек.

Сегодня узнать, как выглядела дама каменного века, помогают современные технологии - 3D-сканирование и компьютерная реконструкция лица по черепу. Именно образам древних людей посвящена выставка "Лицом к лицу". Здесь также представлены предметы, которые окружали человека в разные века и формировали его быт: каменные оружия, металлические украшения, а еще древние вазы, детские игрушки и многое другое.



Следующая выставка в областном археологическом центре откроется в октябре, пишет Сова.