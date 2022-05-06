В Самаре откроют мемориальную доску Совинформбюро

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9 мая на фасаде шестого корпуса университета (по адресу: ул. Галактионовская, д. 141) появится мемориальная композиция. Она увековечит работу Советского информационного бюро в Куйбышеве в 1941-1942 годах.

Основной задачей ведомства во время Великой Отечественной войны было составление сводок о положении на фронтах, работе тыла, партизанском движении. Торжественное открытие памятного знака запланировано на 9:00. В мероприятии примут участие ректор Самарского политеха Дмитрий Быков, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, кинодраматург, издатель, руководитель медиа-холдинга «Самарские судьбы» Виталий Добрусин.

Композицию создали специалисты центра литейных технологий Политеха под руководством декана факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константина Никитина. Ее основу составляет мемориальная доска, выполненная литьем из бронзы. На ней располагается надпись: «В этом здании в 1941-1942 годах работало Советское информационное бюро, внесшее неоценимый вклад в Победу». Для усиления эмоционального эффекта в композицию добавлена точная копия уличного репродуктора времен Великой Отечественной войны.

Напомним, уникальный исторический документ, подтверждающий пребывание в военное время аппарата Совинформбюро в здании, которое занимает сегодня наш вуз, обнаружил в фондах Государственного архива РФ доцент кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки» Виктор Федотов.

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Фото: 2gis.ru