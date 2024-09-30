В Самаре определили победительниц городского этапа программы «Мама-предприниматель»

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27 сентября в областной столице стали известны победительницы городского этапа образовательной программы для женщин «Мама-предприниматель». Федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель» проходит в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития. За время его существования десятки женщин смогли успешно воплотить свои идеи в жизнь, стартовать в бизнесе и развить любимое дело. Реализация мер поддержки предпринимателей, среднего и малого бизнеса – одна из приоритетных задач областного Правительства. Важность этой работы отмечает глава региона Вячеслав Федорищев, подчеркивая, что бизнес напрямую влияет на развитие региона и всех его жителей.



«С помощью программы «Мама-предприниматель» мы поможем участницам уверенно заявить о себе в бизнесе, начать свой предпринимательский путь и наметить первые шаги развития», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



37 участниц завершили 4-дневный образовательный курс и защитили свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, в число которых вошли представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также основатели и представители крупных компаний Самарской области.



Бизнес-леди презентовали экспертам свои проекты из самых разных сфер: гончарные студии, клубы для детей, производство одежды, украшений, услуги тренера и коуча.



«На защиту я шла с уверенностью: у меня действующий проект, он рентабельный, есть своя клиентская база, и есть куда расти, масштабироваться, – рассказала кондитер Альбина Казакова. – Но внутреннее волнение все же присутствовало, ведь нужно не забыть важные детали, и хочется рассказать о своем проекте как можно больше в ограниченное время. Очень надеюсь дойти до финала».

Решением жюри были отобраны 8 лучших бизнес-проектов. «Это потрясающе! Я правда не задумывалась над тем, что могу войти в число лучших, потому что для меня участие в таком сильном и крутом проекте – уже успех, – делится эмоциями одна из победительниц городского этапа, предпринимательница из Похвистнево Милена Булатова. – Я не пожалела, что на время обучения оставила свой бизнес, ведь по итогу получила гораздо больше. Чувства просто потрясающие! Все проекты очень сильные, разнообразные. Надеюсь в финале смогу побороться за главную награду, думаю, у меня есть все шансы».В программе «Мама-предприниматель» принимали участие как действующие предпринимательницы, так и те, кто пришёл только с идеей. Во время обучения женщины научились основам ведения бизнеса, разработали дорожную карту своих проектов.



«То, что существует такой проект – это фантастика. Он даёт мамам возможность начать что-то новое, узнать, что необходимо делать, чтобы развить идею до бизнеса, который приносит доход и пользу окружающим. Я хочу открыть свой детский клуб, куда могли бы приходить мамы с детьми от рождения до 7 лет. На проекте мне помогли и с финансами, и с маркетинговой стратегией, у меня наконец появился план действий, где всё расписано по шагам», – поделилась участница проекта Арина Брагина.



Ранее были определены 8 лучших проектов среди участниц из Тольятти. Победительницы городских этапов вновь представят свои проекты уже в финале региональном. Он пройдет на площадке центра «Мой бизнес» 30 сентября. Лучший проект получит главный приз программы – грант в размере 100 тысяч рублей.



Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области