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В Самаре обсудили взаимодействие с кикшеринговыми компаниями

3 июня 2022 13:29
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В Самаре обсудили взаимодействие с кикшеринговыми компаниями

2 июня состоялось заседание Комиссии городского округа Самара по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством Первого вице-мэра города Владимира Василенко. Руководители профильных организаций обсуждали важнейшие проблемы и пути их решения, а также докладывали о ситуациях в своих ведомствах по текущим задачам. Особое внимание члены Комиссии уделили обсуждению алгоритмов взаимодействия с кикшеринговыми компаниями. 

В настоящий момент профильный департамент работает над разработкой соглашения между Администрацией города и кикшеринговыми компаниями. По предварительным прогнозам этот документ должны подписать уже в июне.

«В этом соглашении будет прописан перечень ограничительных мер и запретов, которые должны применяться к работе самокатов. На данный момент у нас есть две четкие позиции: документ должен регламентировать территории, которые в принципе недоступны для передвижения такого рода устройств, а также локации, на которых скорость самоката должна быть ограничена – не более 15 километров в час», - резюмировал заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г.о. Самара Юрий Тапилин

Также члены Комиссии довольно подробно рассмотрели вопрос о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и о путях его минимизации.

«С началом летних каникул у нас отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей. В настоящий момент начинают открываться лагеря дневного пребывания – на их территории у нас будут проводиться и мероприятия, и профилактические беседы. По мере открытия оздоровительных лагерей - на их базе мы будем проводить уроки, применяя, в том числе, и «Лабораторию безопасности». Благодаря таким практическим занятиям дети смогут увидеть себя полноценными участниками движения – как водителями, так и пешеходами», - подчеркнула Ирина Тарпанова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД УМВД России по г. Самара.  

Проведенный специалистами надзорных органов анализ свидетельствует о том, что большинство детей находились в момент дорожно-транспортного происшествия без сопровождения взрослых, что и поспособствовало их выходу на проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода.  

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции планируют продолжить практику проведения совместных мероприятий с активистами родительских комитетов «Родительский патруль», за 5 месяцев текущего года проведено уже 703 мероприятия; активная работа проходит также с «Городским центром по профилактике ДДТТ» - проводятся ежедневные занятия в «Автогородке». 

Теги: БДД

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