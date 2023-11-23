В Самаре несколько трамваев задержались из-за дорожной проблемы

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На пересечении улицы Советской и проспекта Металлургов в направлении Ставропольской вспучился асфальт. Несколько трамваев, двигавшихся по направлению "в город", задержались в пути.

По словам представителей департамента транспорта Самары, для устранения проблемы на место выехала бригада путейцев "Трамвайно-троллейбусного управления".



Ранее в региональном центре уже были проблемы с движением трамваев. В частности, 21 ноября они встали в районе пересечения улицы Ново-Садовой и проспекта Масленникова, пишет Сова.