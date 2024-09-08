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В Самаре негативные отзывы о товарах в интернете чаще оставляют те, кто зарабатывает больше

8 сентября 2024 10:41
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В Самаре негативные отзывы о товарах в интернете чаще оставляют те, кто зарабатывает больше

7 из 10 жителей Самары оставляют отзывы о товарах и услугах в интернете. Положительные отзывы чаще пишут женщины, а отрицательные — мужчины. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения Самары, имеющие опыт онлайн-покупок.

7 из 10 жителей Самары, совершающих покупки в интернете, оставляют отзывы о приобретенных товарах и оплаченных услугах: 53% — в основном, в случаях, если удовлетворены покупкой, 16% — если нет.

Женщины пишут отзывы чаще, положительные рекомендации товарам и услугам раздают активнее. Среди мужчин же больше тех, кто на своем опыте предостерегает других от неудачных приобретений.

Граждане в возрасте от 35—44 лет чаще остальных пишут как позитивные, так и разгромные отзывы: «Уметь надо в этой жизни благодарить людей»; «Оставляю и положительные, и реальные отзывы, имею активную позицию по отзывам».

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем чаще они признавались, что скорее напишут отзыв о неудачной покупке, чем об удачной.


Время проведения: 4 августа — 5 сентября 2024 года

Теги: Опрос

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