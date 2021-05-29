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В Самаре названы победители турнира среди родительских школьных команд «Высший класс!»

29 мая 2021 18:50
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Утром в субботу на набережной собрались больше 400 человек. Однозначно, мероприятие удалось.

Финал первого в истории Самары турнира среди родительских школьных команд «Высший класс!» состоятся в субботу на набережной реки Волги.

Победителями стали команды гимназии №3 (футбол), школа №148 (стритбол) и гимназия №11 (чирспорт).

«Президент нашей страны Владимир Путин ранее не раз отмечал, что занятия спортом – это возможность для самореализации, для нового качества жизни каждого человека. Сфера спорта находится во внимании российского лидера, реализуется масштабный проект «Спорт – норма жизни». Как говорил губернатор нашей области Дмитрий Азаров, что национальные проекты реализуются для человека, без участия каждого гражданина в работе по их реализации будет сложно добиться результатов, которые поставил президент. Сегодняшнее мероприятие ярко продемонстрировало активность жителей и их вовлеченность в спорт. Утром в субботу на набережной собрались больше 400 человек. Однозначно, мероприятие удалось», - рассказал региональный координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Роман Балтер.

В первом пилотном турнире, который состоял из внутрирайонных отборов и финала, приняли участие команды из Ленинского и Самарского районов города.

«Прекрасная атмосфера, великолепные эмоции весь турнир! Это интересное, яркое и по-настоящему уникальное событие! Уверен, что
инициатива проведения такого мероприятия будет продолжена и этот турнир станет не только общегородским, но и выйдет на региональный уровень», - добавил Роман Балтер.

Теги: Акценты Мероприятия победители Самара турнира среди родительских школьных команд

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