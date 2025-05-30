В Самаре нашли того, кто будет ловить бродячих собак

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Департамент городского хозяйства и экологии определился с исполнителем муниципального контракта. Начальная цена соглашения составляла около 37,7 млн рублей.

Информация о нем появилась на сайте госзакупок 16 мая. Итоги подвели 28-го числа. Указана только одна заявка. Ее же признали победителем электронного аукциона. Бездомных собак нужно будет отлавливать до 31 декабря нынешнего года.

Также среди основных работ: перевозка в пункт временного размещения, видеофиксация, осмотр, маркирование, обработка от паразитов, кастрация или стерилизация, чипирование, содержание до 30 дней и выпуск в прежнее место обитания, пишет МК.

«Исполнитель обязан соблюдать экологические, ветеринарно-санитарные и иные требования, установленные законодательством в сфере охраны окружающей природной среды и здоровья человека, обращения с животными без владельцев», - говорится в техзадании к контракту.