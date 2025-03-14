В Самаре наградили лучших сотрудников отрасли бытового обслуживания населения и ЖКХ

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14 марта в Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Глава города Самара Иван Носков, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Эдуард Гафиятуллин, председатель комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии Думы г.о. Самара Андрей Петриков лично поздравили работников отрасли.



«Поздравляю вас с профессиональным праздником! С некоторыми мы уже знакомы лично, минувшая зима заставила всех нас чаще встречаться на улицах Самары. Хочу в первую очередь поблагодарить вас за минувший зимний сезон, все вы достойно отработали, каждый на своем месте приложил максимум усилий, чтобы на улицах города было чисто и безопасно. Впереди у нас субботники, летний сезон благоустройства и масштабных ремонтов на коммунальных сетях, – обратился к присутствующим Иван Носков. – Спасибо всем вам за нелегкий и очень важный труд – тем, кто обеспечивает чистоту, ухаживает за деревьями и высаживает цветники, обеспечивает наши дома теплом и водой. Желаю здоровья, счастья, профессиональных успехов и тепла домашнего очага!».



Сотрудникам сферы ЖКХ и бытового обслуживания населения, кто внес весомый вклад в развитие отрасли, вручили Почетные грамоты, Благодарственные письма и памятные подарки. Награждены более 20 представителей разных профессий: от инженеров и начальников производственно-технических подразделений до слесарей-ремонтников, механизаторов, диспетчеров, сотрудников службы делопроизводства и рабочих участков. Отдельные слова благодарности были адресованы ветеранам труда.



«Десятки лет ветераны отдали своей работе, а сегодня являются опытными наставниками для молодых сотрудников. На таком достойном примере воспитывается новое поколение тружеников. На твердом, заложенном ветеранами отрасли фундаменте идут модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство и ремонты жилищного фонда. От всей души поздравляю с праздником и благодарю за трудолюбие, высокую самоотдачу, добросовестное отношение к делу. Выражаю сердечную признательность за вклад и преданность важной, социально значимой отрасли народного хозяйства. Желаю благополучия, уверенности в завтрашнем дне, стабильности и осуществления намеченных планов! Спасибо за труд, живите долго, Вы этого заслужили», – обратился к ветеранам отрасли заместитель главы города Самара Михаил Малыхин.



Подарком для гостей торжественного мероприятия, посвященного Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, стало выступление Самарского концертного духового оркестра, муниципального детского музыкального театра «Задумка» и вокального дуэта «Кирилл да Марья».

Фото: администрация Самары