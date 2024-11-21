В Самаре наградили более 40 транспортных работников

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В Самаре в День работника транспорта наградили водителей, кондукторов, диспетчеров, инженеров, мастеров ремонтных зон и многих других специалистов. Торжественное мероприятие провели в Музее транспорта предприятия «Самара Авто Газ». Более 40 сотрудников получили Грамоты и Благодарственные письма Администрации г. о. Самара, Правительства Самарской области, Думы г. о. Самара.

«Ежедневно более 450 тысяч пассажиров пользуются услугами компаний общественного транспорта. Областному центру с крупным промышленным комплексом, туристическим потенциалом, известными на всю страну культурными и спортивными мероприятиями необходимо иметь интуитивно понятную, стабильно работающую и современную систему транспортного сообщения и дорог, – подчеркнул и. о. главы города Самара Иван Носков. – Поздравляю всех, кто трудится на благо транспортной отрасли нашей страны! Желаю хорошего настроения, благополучия».

Иван Носков подчеркнул, что частные предприятия обслуживающие маршруты общественных перевозок, не должны снижать заданный темп пополнения своих автопарков.

«Повышаем ритмичность перевозок, чтобы автобусы в утренние и вечерние часы пик горожанам не приходилось «брать штурмом», – добавил и. о. главы Самары.

Отметим, что в ближайшее время в штат автобусного предприятия «Самара Авто Газ» добавят порядка 20 водителей из других регионов, которые откликнулись на предложение в рамках рекрутинговой кампании.

«Работаю водителем автобуса около 30 лет. В последние годы езжу по маршруту № 67. Уже знаю в лицо многих пассажиров, и они меня тоже узнают, благодарят за поездки. Это, конечно, приятно. Как и то, что автобусы теперь с современным оснащением, комфортабельные, удобные и для водителя, и для пассажиров. А самое главное в моей работе – обеспечить безопасность рейсов. Всегда соблюдаю скоростной режим, дистанцию и другие требования, чтобы горожане чувствовали себя в поездках надежно и спокойно», – пояснил бригадир спецколонны предприятия «Самара Авто Газ» Вадим Челышков, который награжден Грамотой городского Департамента транспорта.

«Водителем городского электрического транспорта можно стать после подготовки в нашем учебном центре. Во время бесплатного обучения выплачивают стипендию, при трудоустройстве – «подъемные» 100 тысяч рублей. При этом на всех предприятиях для молодых сотрудников предусмотрены ежемесячные доплаты и полный социальный пакет. Наставники помогают новичкам войти в коллектив, овладеть навыками работы и на технике последнего поколения», – рассказал заместитель Главы города – руководитель Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Сергей Маркин.

МП «Трамвайно-троллейбусное управление» по лизингу закупило 71 односекционный трамвайный вагон «Львенок». 40 единиц доставят в Самару в 2025 году (трамваи начнут поступать с февраля) и 31 единицу – в 2026 году. В 2025 году продолжат капитальный ремонт трамвайных путей по улице Ново-Садовой (от улицы Ново-Вокзальной до завода им. Тарасова). В период капремонта для удобства пассажиров организуют бесплатные автобусные перевозки. Кроме того, в планах – обновление нескольких тяговых подстанций, участков контактной сети.

Фото: Администрация Самары