Я нашел ошибку
Главные новости:
На верхние места в вагоны купе.
Пассажиры КбшЖД могут путешествовать со скидкой 60% в рамках акции «Максимальные майские скидки!» 
Ежегодно в этом соревновании принимает участие до 300 человек.
Дмитрий Азаров в Кинель-Черкасском районе открыл региональную легкоатлетическую эстафету и турнир по боксу
Авторы проекта предлагают создать выставочный павильон - лаконичный домик - собирательный образ тех деревянных домов, наличники с которых в нем предлагается разместить.
В Самаре рассмотрели проект по сохранению старинных наличников в городе
21 мая.
В Самаре состоится распределение свободных мест в детсадах на 2021-2022 учебный год
Генерация проходит на основе пиролиза природного газа в расплавах металлов.
Ученые СамГТУ создают новые технологии получения водорода
18 мая в конференц-зале Правительства Самарской области.
Дмитрий Азаров обратится к Губдуме с ежегодным Посланием о положении в СО и об основных направлениях ее развития
Мужчина, днем, через открытое окно проник в квартиру, расположенную на первом этаже дома.
На Мехзаводе полицейские задержали вора на месте преступления
15 мая в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев».
В Самаре на улице Куйбышева и в Струковском саду выступят танцевальные и музыкальные коллективы
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.36
0.32
EUR 89.93
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре на улице Куйбышева и в Струковском саду выступят танцевальные и музыкальные коллективы

14 мая 2021 14:26
88
15 мая в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев».

15 мая в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». Арт-площадки города подготовили более 100 мероприятий. Они пройдут как в помещениях, так и на открытых пространствах – будут задействованы приусадебные комплексы и площади перед музеями, улица Куйбышева, Струковский сад.

Мероприятия разноплановые, - каждый найдет то, что интересно именно ему. С 13.00 до 17.00 проводится детская программа, с 17.00 до полуночи запланирована основная программа акции.

Улица Куйбышева 15 мая станет пешеходной. Здесь с 18:00 до 23:00 будут проходить музыкальные и танцевальные программ.

Гостиница «Бристоль-Жигули» (ул.Куйбышева, 111). «Басы на балконе»:         

20:00-21:00 - Арии и песни отечественных и зарубежных композиторов. Солисты:

- Отар Кунчулиа, солист Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова, приглашенный солист Большого театра;

- Максим Орлов, солист Московского музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко;

- Георгий Шагалов, солист Самарского театра оперы и балета

- Концертмейстер: Эльмира Корнишина, концертмейстер Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова

- Ведущая: Ирина Цыганова, лектор-музыковед Самарской государственной филармонии.

Сквер «Три вяза». Музыкальная программа «Джаз»:

18:00-19:00 - Выступление коллектива Marvisla.

19:00-20:00 - Выступление коллектива Brilliant Corners.

20:00-21:00 - Выступление коллектива INTRO.

Дом Промышленности (ул.Куйбышева, 145). Музыкальная программа «Барабаны»:        

18:00-18:30 - Вдарим: Детский мастер-класс по игре на африканских барабанах и перкуссионных инструментах.

18:30-19:00 - Самбара: вступление коллектива.

19:00-19:30 - Вдарим: Мастер класс для взрослых на африканских барабанах и перкуссионных инструментах.

19:30-20:00 - Самбара: барабанный мастер-класс для взрослых по бразильской карнавальной Самбе

20:00-20:30 - Вдарим: Барабанный африканский джем с участием обоих коллективов и зрителей.

20:30-21:00 - Самбара, выступление коллектива и джем с участием обоих коллективов и зрителей.

Ул.Куйбышева / ул.Ленинградская . Музыкально-танцевальная программа «Мультибуги»:

18:00 - Открытый мастер-класс.

19:00 - Мультибуги-шоу.

19:30 - Отбор на баттлы в открытом стиле. Приглашаем мастеров стилей Locking, Popping, Hip-Hop, House, Breaking, Waacking, Vogue, Dancehall, Electro, Flexing, Experimental.

20:00 - Итоговый баттл.

Летний театр Струковского сада. Танцевальная вечеринка «Вспомнить всё»:

18:00-20:00 - Family Show / Анимашки шоу / Детская дискотека для всей семьи.

20:00-21:00 - Танцуют ВСЕ! Выступление кавер-группы "BLACKBERRY".

21:00-22:30 - Green Box & friends / «Бал - NE КЛАССИКА» / DJ сеты / хиты 90 х / Русский хит / Супер хит        

Сквер Э.А.Рязанова (ул.Фрунзе, 120). Музыкальная программа:

19:00-20:00 - Выступление коллектива Porter’s.

20:00-21:00 - Выступление коллектива (И.Гейдман)    Porter’s.

Двор Детской картинной галереи (ул.Куйбышева, 139). Музыкально-танцевальная программа «НЕСКУЧНЫЙ САД»:

19:00-21:00 – Музыкально-танцевальная программа, лекция.

21:00-22:00 - Выступление струнного квартета CAPRISE.    

Для удобства горожан с 15.00 до 23.30 от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» будет курсировать специальный автобус, который охватит основные площадки. Интервал движения – 30 минут.

На площадках акции, в музейном автобусе и информационном центре (ул.Куйбышева/ул.Ленинградская) будут работать волонтеры.

Теги: мероприятия Самара “Ночь музеев-2021”

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Он находится на пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева.
13 мая 2021, 17:12
Информационный центр акции «Ночь музеев-2021» работает в Самаре
Он находится на пересечении улиц Ленинградская и Куйбышева. Общество
342
В Самаре в акции принимают участие более 45 площадок.
12 мая 2021, 14:58
Появилась интерактивная карта арт-площадок, которые примут участие в акции "Ночь музеев-2021" в Самаре
В Самаре в акции принимают участие более 45 площадок. Общество
605
15 мая культурные учреждения Самарской области будут работать в вечернее и ночное время.
11 мая 2021, 20:13
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
15 мая культурные учреждения Самарской области будут работать в вечернее и ночное время. Общество
895
В центре внимания
Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары
14 мая 2021  14:01
Самарцам советуют, как избежать осложнений со здоровьем во время жары
Здравоохранение
101
В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30, 35 С°
14 мая 2021  13:13
В период с 15 по 17 мая 2021 года по Самарской области ожидается жара 30, 35 С°
Экология
104
В Ночь музеев-2021 по Самаре будет курсировать бесплатный автобус
14 мая 2021  11:44
В «Ночь музеев-2021» по Самаре будет курсировать бесплатный автобус
Культура
182
Улица Куйбышева в Самаре в связи с проведением акции «Ночь музеев - 2021» станет пешеходно
14 мая 2021  11:09
Улица Куйбышева в Самаре в связи с проведением акции «Ночь музеев - 2021» станет пешеходной
Транспорт
162
В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов
14 мая 2021  10:17
В Самарской области объявили оранжевый уровень пожароопасности лесов
Экология
164
Весь список