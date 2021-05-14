В Самаре на улице Куйбышева и в Струковском саду выступят танцевальные и музыкальные коллективы

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15 мая в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев». Арт-площадки города подготовили более 100 мероприятий. Они пройдут как в помещениях, так и на открытых пространствах – будут задействованы приусадебные комплексы и площади перед музеями, улица Куйбышева, Струковский сад.

Мероприятия разноплановые, - каждый найдет то, что интересно именно ему. С 13.00 до 17.00 проводится детская программа, с 17.00 до полуночи запланирована основная программа акции.

Улица Куйбышева 15 мая станет пешеходной. Здесь с 18:00 до 23:00 будут проходить музыкальные и танцевальные программ.

Гостиница «Бристоль-Жигули» (ул.Куйбышева, 111). «Басы на балконе»:

20:00-21:00 - Арии и песни отечественных и зарубежных композиторов. Солисты:

- Отар Кунчулиа, солист Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова, приглашенный солист Большого театра;

- Максим Орлов, солист Московского музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко;

- Георгий Шагалов, солист Самарского театра оперы и балета

- Концертмейстер: Эльмира Корнишина, концертмейстер Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова

- Ведущая: Ирина Цыганова, лектор-музыковед Самарской государственной филармонии.

Сквер «Три вяза». Музыкальная программа «Джаз»:

18:00-19:00 - Выступление коллектива Marvisla.

19:00-20:00 - Выступление коллектива Brilliant Corners.

20:00-21:00 - Выступление коллектива INTRO.

Дом Промышленности (ул.Куйбышева, 145). Музыкальная программа «Барабаны»:

18:00-18:30 - Вдарим: Детский мастер-класс по игре на африканских барабанах и перкуссионных инструментах.

18:30-19:00 - Самбара: вступление коллектива.

19:00-19:30 - Вдарим: Мастер класс для взрослых на африканских барабанах и перкуссионных инструментах.

19:30-20:00 - Самбара: барабанный мастер-класс для взрослых по бразильской карнавальной Самбе

20:00-20:30 - Вдарим: Барабанный африканский джем с участием обоих коллективов и зрителей.

20:30-21:00 - Самбара, выступление коллектива и джем с участием обоих коллективов и зрителей.

Ул.Куйбышева / ул.Ленинградская . Музыкально-танцевальная программа «Мультибуги»:

18:00 - Открытый мастер-класс.

19:00 - Мультибуги-шоу.

19:30 - Отбор на баттлы в открытом стиле. Приглашаем мастеров стилей Locking, Popping, Hip-Hop, House, Breaking, Waacking, Vogue, Dancehall, Electro, Flexing, Experimental.

20:00 - Итоговый баттл.

Летний театр Струковского сада. Танцевальная вечеринка «Вспомнить всё»:

18:00-20:00 - Family Show / Анимашки шоу / Детская дискотека для всей семьи.

20:00-21:00 - Танцуют ВСЕ! Выступление кавер-группы "BLACKBERRY".

21:00-22:30 - Green Box & friends / «Бал - NE КЛАССИКА» / DJ сеты / хиты 90 х / Русский хит / Супер хит

Сквер Э.А.Рязанова (ул.Фрунзе, 120). Музыкальная программа:

19:00-20:00 - Выступление коллектива Porter’s.

20:00-21:00 - Выступление коллектива (И.Гейдман) Porter’s.

Двор Детской картинной галереи (ул.Куйбышева, 139). Музыкально-танцевальная программа «НЕСКУЧНЫЙ САД»:

19:00-21:00 – Музыкально-танцевальная программа, лекция.

21:00-22:00 - Выступление струнного квартета CAPRISE.

Для удобства горожан с 15.00 до 23.30 от остановки «Самарский филиал Третьяковской галереи» до «Хлебной площади» будет курсировать специальный автобус, который охватит основные площадки. Интервал движения – 30 минут.

На площадках акции, в музейном автобусе и информационном центре (ул.Куйбышева/ул.Ленинградская) будут работать волонтеры.