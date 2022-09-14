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В Самаре на площади Славы открывается выставка фоторабот «Мы из Куйбышева»

14 сентября 2022 10:50
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В Самаре на площади Славы открывается выставка фоторабот «Мы из Куйбышева»

15 сентября в 12.30 на площади Славы открывается выставка фоторабот «Мы из Куйбышева» к 60-летию Городского молодежного клуба.

Городской молодежный клуб, который все мы знаем как ГМК-62 – уникальное явление не только для нашего города, но и всей страны. Созданный 60 лет назад по инициативе самой активной, передовой, талантливой части студенчества, он стал на многие годы «творческой лабораторией», где открывались новые имена, рождались интересные, неформальные и масштабные проекты.

Среди организаторов и участников клуба много знаковых для Самары людей – общественных деятелей, музыкантов, художников. Во многом именно они сделали наш город таким, какой он есть сейчас. Именно они придумали и воплотили в жизнь такие проекты, как знаменитый Грушинской фестиваль, конкурс молодых пианистов имени Кабалевского. Именно они впервые устроили в городе концерты Владимира Высоцкого. Выставки работ молодых художников, дискуссионный клуб по актуальным вопросам жизни молодежи, танцевальная студия, джазовые фестивали – это далеко не полный перечень тех дел, которые были реализованы ГМК-62.

В ГМК-62 одним из первых клубов по интересам был фотоклуб, особенность его работы – художественная фотография.
На выставке «Мы из Куйбышева» представлены фотоработы участников фотоклуба ГМК-62 Генриха Вайнгартена, Владимира Емеца и Бориса Смольника.
Посетить выставку можно до 6 октября.

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